Prosty przysmak z czasów PRL-u wraca do łask. Na jelita działa jak balsam

W czasach „żelaznej kurtyny” kuchnia rządziła się swoimi prawami. Dania przyrządzano z tego, co akurat było pod ręką. Przysmaki PRL bazowały na prostych i tanich składnikach. Jeden z nich budzi spore zainteresowanie również i dziś. Zresztą nie bez powodu. Sprawdź, na czym dokładnie jego fenomen.

Ten kisiel z PRL-u wspomaga układ pokarmowy

W czasach „żelaznej kurtyny” często przygotowywano kisiel z siemienia lnianego. Zrobienie tego przysmaku nie wymaga wiele pracy ani wysiłku. Wystarczy, że zalejesz gorącą wodą zmielone nasiona i zaparzysz je pod przykryciem. Z czasem mikstura zgęstnieje i zyska odpowiednią konsystencję. Możesz też podgotować je w garnku. Siemię wytwarza śluz, który wykazuje działanie gastroprotekcyjne. Pokrywa błony śluzowe żołądka cienką warstwą i chroni je przed czynnikami drażniącymi. Udowodniono, że może łagodzić ból oraz inne dolegliwości występujące w przebiegu choroby wrzodowej. Nasiona lnu dobrze wpływają również na gardło i drogi oddechowe. Hamują odruch kaszlu.

Inne cenne właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane jest jednym z najbogatszych źródeł kwasów omega-3. Związki te poprawiają funkcje śródbłonka, co w praktyce oznacza lepsze napięcie ścian naczyń krwionośnych i usprawniony przepływ krwi do tkanek i narządów. Mogą też łagodnie obniżyć ciśnienie tętnicze krwi i zredukować poziom tak zwanego złego cholesterolu. Nasiona lnu – jak zauważa dietetyk Bartek Kulczyński – dostarczają też sporej dawki lignanów.

To związki bioaktywne zaliczane do fitoestrogenów, czyli składników, których aktywność naśladuje działanie ludzkich hormonów – estrogenów. Fitoestrogenom przypisuje się szerokie właściwości prozdrowotne, w tym przeciwnowotworowe, zapobieganie chorobom serca, czy zmniejszanie ryzyka osteoporozy. Zaznaczę, że lignany występują w wielu innych produktach, na przykład w roślinach strączkowych czy warzywach. Jednak ich poziom w nich jest bardzo niski. Naukowcy dowiedli, że zawartość lignin w siemieniu lnianym jest około 75-800 razy wyższa niż w innych produktach, co naprawdę robi wrażenie – wyjaśnia ekspert w opublikowanym nagraniu.

Warto podkreślić, że nasiona lnu wspierają też utratę masy ciała. W stugramowej porcji zawierają około 25 gramów błonnika. Dzięki temu syci na długo, zapobiegając podjadaniu między posiłkami i przyjmowaniu zbyt dużej liczby kalorii.

Siemię lniane – na co uważać?

Jeśli decydujesz się na spożywanie siemienia lnianego, pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Nie przekraczaj dawki 10-15 gramów dziennie. Zbyt duża ilość błonnika w jadłospisie szkodzi zdrowiu. Nie zapominaj też o innej ważnej kwestii – nasiona lnu mogą utrudniać wchłanianie przyjmowanych leków, a w efekcie zmniejszać ich skuteczność. Istnieje jednak sposób, by tego uniknąć. Należy zachować 2–3 godziny przerwy między spożyciem produktu a przyjęciem medykamentów. Siemienia nie powinny włączać do diety osoby z alergią, niedrożnością jelit czy zwężeniem przełyku.

Czytaj też:

Wszyscy jedzą te tłuszcze i myślą, że są zdrowe. Dietetyczka ostrzega przed jednym szczegółemCzytaj też:

Niski poziom żelaza? Ten zielony przysmak z kuchni może realnie pomóc