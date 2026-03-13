Ma więcej białka niż kurczak i indyk. A Polacy prawie o nim zapomnieli

Kurczak od lat gości na talerzach Polaków. Trudno się temu dziwić, bo jest łatwo dostępny, smaczny i relatywnie tani. Wiele osób uznaje go za bezpieczny i sprawdzony wybór. Zupełnie zapomina o innym mięsie, które z powodzeniem mogłoby przyćmić popularny drób. Naukowcy wskazują, że ma do zaoferowania więcej niż się wydaje. Kiedyś zajadali się nim królowie i przedstawiciele sfer wyższych. Dziś zostało niemal zupełnie zniknęło z rynku. Zobacz, czemu powinno wrócić na stoły.

To mięso jest lepsze niż kurczak i indyk

Pewną przewagę nad nimi ma inny przedstawiciel drobiu, a mianowicie gołąb hodowlany. Badania przeprowadzone przez chińskich naukowców wskazują, że jego mięso ma lepszy profil kwasów tłuszczowych i dostarcza białka o wyższej wartości odżywczej niż kurczak. Ma ono bowiem bogatszy profil aminokwasów. Zawiera między innymi fenyloalaninę, leucynę, izoleucynę i walinę. Związki te pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie. Odpowiadają za produkcję energii w mięśniach. Biorą udział w syntezie neuroprzekaźników i procesie regeneracji tkanek. Wspierają też układ odpornościowy. W dodatku pomagają w ustabilizowaniu poziomu cukru we krwi.

Z kolei polscy specjaliści – Danuta Majewska, Tomasz Pohorecki i Beata Matysiak – zauważyli, że mięśnie piersiowe młodych gołębi zawierają więcej magnezu, wapnia, sodu, fosforu oraz potasu niż mięso indyka Poziom cynku w obu gatunkach jest natomiast zbliżony i wynosi około 8,5–9 mg/kg.

Warto podkreślić, że mięso gołębi jest uznawane za produkt niskotłuszczowy. Udział tłuszczu sadełkowego w tuszce ptaków jest minimalny i zazwyczaj nie przekracza 2,5 procent. Ich mięso może jednak cechować się wyższym całkowitym stężeniem kwasów tłuszczowych (średnio 2,39 g/100 g) niż kurczak (0,90 g/100 g). Ma w swoim składzie znacznie więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), zwłaszcza z grupy omega-6 (np. kwasu linolowego).

Dlaczego warto jeść mięso gołębia?

Mięso z gołębia zawiera spore ilości chondroityny. Związek ten odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego. Wspiera prawidłowe formowanie i wzrost tkanki kostnej. Jednocześnie zmniejsza ryzyko rozwoju osteoporozy. Poprawia też kondycję włosów, skóry i paznokci. W dodatku przyspiesza proces regeneracji tkanek.

