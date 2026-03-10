Ani masło, ani olej. Do podsmażanych pieczarek dodaj 3 łyżki tego płynu

Podsmażane pieczarki są proste w przygotowaniu, a jednocześnie pysznym dodatkiem do wielu potraw. Doskonale komponują się z mięsem, ale też makaronami. Można je dorzucić także do jajecznicy czy różnego rodzaju zapiekanek oraz pizzy. Najczęściej podsmaża się je na oleju. I choć dzięki tej metodzie wychodzą bardzo smaczne, to jest to dość niezdrowy sposób.

Pieczarki bez tłuszczu

Moja teściowa poleciła mi znacznie lepszą metodę. Mianowicie zamiast oleju zaczęłam używać zwykłej wody. Klasycznie pokrojone pieczarki wrzucamy na rozgrzany olej i smażymy do momentu, aż zrobią się rumiane. Często jednak przez to bardzo nasiąkają tłuszczem i zbyt mocno się kurczą. Zdarza się też, że stają się nieco przesuszone, a w konsekwencji po prostu niesmaczne. Dodatkowo olej może pryskać i ochlapywać kuchnię.

Z kolei gdy użyjesz wody – pieczarki nie nasiąkną tłuszczem, ale dalej będą miały nośnik, który pozwoli rozprowadzić ciepło na patelni. Gdy pieczarki uwolnią swoje soki, a nadmiar wody odparuje, wtedy warto dodać odrobinkę oliwy – tylko po to, by zarumieniły się z wierzchu. Możesz tego nie robić, jednak wtedy grzyby się po prostu podduszą.

O jeszcze czym pamiętać?

Bardzo ważne jest, by przed obróbką termiczną dokładnie oczyścić pieczarki. Możesz użyć do tego czystej szczoteczki, a później przepłukać je pod bieżącą wodą. Następnie musisz je osuszyć i pokroić lub zetrzeć na tarce. Tak podsmażone pieczarki cudownie smakują z różnymi dodatkami, na przykład octem balsamicznym i rozmarynem. Z kolei solą doprawiaj je dopiero wtedy, gdy są już rumiane i gotowe do zdjęcia z ognia. Jeśli posolisz pieczarki na początku, puszczą soki za wcześnie i zrobią się gumowate.

Pamiętaj też, że jeśli wrzucisz zbyt dużo pieczarek na raz, temperatura na patelni gwałtownie spadnie, a grzyby zaczną się gotować we własnym soku zamiast „smażyć”. Możesz też przyrządzić pyszne pieczarki w glazurze.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o smażenie pieczarek

Na czym najlepiej smażyć pieczarki, aby były zdrowe i smaczne?

Choć tradycyjnie używa się oleju, znacznie zdrowszą i skuteczną metodą jest rozpoczęcie smażenia na zwykłej wodzie. Dzięki temu grzyby nie nasiąkają tłuszczem i nie kurczą się nadmiernie. Dopiero gdy woda odparuje, a pieczarki puszczą własne soki, można dodać odrobinę oliwy dla uzyskania rumianego koloru.

Dlaczego pieczarki podczas smażenia robią się gumowate?

Głównym powodem jest zbyt wczesne posolenie grzybów. Sól wyciąga wodę, co sprawia, że pieczarki puszczają soki za szybko i zamiast się rumienić, tracą odpowiednią teksturę. Aby tego uniknąć, doprawiaj je solą dopiero wtedy, gdy są już rumiane i gotowe do zdjęcia z ognia.

Jak przygotować pieczarki przed wrzuceniem na patelnię?

Kluczowe jest dokładne oczyszczenie grzybów (np. za pomocą czystej szczoteczki) oraz ich staranne osuszenie. Następnie pieczarki należy pokroić w plasterki lub zetrzeć na tarce. Pamiętaj, aby nie wrzucać zbyt dużej ilości grzybów na raz – zapobiegnie to gwałtownemu spadkowi temperatury na patelni i gotowaniu się pieczarek we własnym soku.

Z czym najlepiej smakują podsmażane pieczarki?

Pieczarki są niezwykle uniwersalne. Doskonale komponują się z:

Dodatkami smakowymi: takimi jak ocet balsamiczny i rozmaryn.

Daniami głównymi: mięsami, makaronami oraz pizzą.

Śniadaniami: np. jako dodatek do jajecznicy lub zapiekanek.

