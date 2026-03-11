Regenerują jelita, wspierają serce. Polskie babcie zawsze miały w spiżarni

Kiszonki od lat są znanym elementem polskiej kuchni. Są jednak nie tylko bardzo smaczne, ale też niezwykle zdrowe. Ich regularne spożywanie może przynosić organizmowi większe korzyści, niż wiele osób się spodziewa. Wspierają rozwój korzystnej mikroflory w jelitach, ale to nie wszystko. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, dlaczego warto włączyć je do swojego menu.

Kiszonki dobrze działają na jelita

Kiszonki są między innymi sprzymierzeńcem naszych jelit

Badanie z lipca 2025 roku wykazało, że spożywanie kiszonek powoduje wzrost liczebności dobroczynnych bakterii w naszych jelitach, które produkują kwas masłowy. I jest to kluczowe, ponieważ kwas masłowy to jeden z najważniejszych składników właśnie dla jelit. To dlatego, że zwiększa on szczelność jelit, wspomaga regenerację błony śluzowej wyściełającej jelita"– powiedział specjalista.

Dodał, że zwiększa też produkcję śluzu w jelitach, który działa na nie ochronnie. Ekspert zauważył również, że naukowcy podkreślają, że chroni on także przed nowotworami, w tym głównie nowotworem jelita grubego, który jest jednym z najczęstszych i najgroźniejszych nowotworów.

Chodzi o badanie pod tytułem: „Impact of fresh and fermented vegetable consumption on gut microbiota and body composition: insights from diverse data analysis approaches”.

Jakie jeszcze właściwości mają produkty kiszone?

Kiszone warzywa świetnie wpływają też na układ sercowo-naczyniowy. Badania to potwierdzają.

Mianowicie w jednym z opracowań naukowych z 2025 roku możemy przeczytać, że spożywanie warzyw kiszonych może obniżyć poziom trójglicerydów średnio aż o 29 miligramów na decylitr. Przyznam, że na tle wielu innych produktów spożywczych jest to wyjątkowo skuteczne działanie – powiedział.

Zauważył również, że osoby, u których w badaniu krwi wyszedł podwyższony poziom trójglicerydów, powinny włączyć do swojego jadłospisu kiszonki.

Dodatkowo kiszonki mają silne właściwości przeciwutleniające. Chodzi o to, że są one źródłem przeciwutleniaczy, które po spożyciu chronią nasze ciało przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Trzeba wiedzieć, że to właśnie nadmiar wolnych rodników w organizmie i jednocześnie osłabienie mechanizmów, dzięki którym możemy je zniszczyć, jest jedną z głównych przyczyn tego, że chorujemy na choroby metaboliczne oraz tego, że nasze komórki szybciej się starzeją – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania się.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kiszonki

Jak kiszonki wpływają na zdrowie naszych jelit?

Kiszonki są kluczowym sprzymierzeńcem układu pokarmowego. Według badań z 2025 roku ich spożywanie zwiększa liczebność dobroczynnych bakterii produkujących kwas masłowy. Składnik ten regeneruje błonę śluzową jelit, zwiększa ich szczelność oraz stymuluje produkcję ochronnego śluzu.

Czy jedzenie kiszonek może chronić przed rakiem?

Tak, regularne włączanie kiszonek do diety może pełnić rolę profilaktyczną. Eksperci wskazują, że kwas masłowy wytwarzany dzięki fermentowanym warzywom pomaga chronić organizm przed nowotworami, w tym szczególnie przed nowotworem jelita grubego, który jest jednym z najgroźniejszych typów raka.

W jaki sposób kiszonki oddziałują na układ krwionośny i serce?

Produkty fermentowane mają wyjątkowo korzystny wpływ na profil lipidowy. Badania naukowe wykazały, że spożywanie kiszonych warzyw (np. kimchi) może obniżyć poziom trójglicerydów we krwi średnio o 29 mg/dL. Jest to wynik znacznie lepszy niż w przypadku wielu innych produktów dietetycznych.

Czy kiszonki mogą opóźnić procesy starzenia?

Tak, dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy. Kiszonki pomagają neutralizować wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do szybszego starzenia się komórek oraz rozwoju chorób metabolicznych. Spożywając je, wzmacniamy naturalne mechanizmy obronne organizmu.

