Te słodycze z Lidla mają najmniej kalorii. Dietetyczka wskazała najlepsze

Osoby, które rozpoczynają odchudzanie, zwykle wykreślają ze swojego jadłospisu wszystkie słodkie przekąski. Specjaliści od żywienia podkreślają jednak, że tak restrykcyjne podejście do diety często przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Ciągłe odmawianie sobie kulinarnych przyjemności nierzadko bywa źródłem frustracji, co zwiększa ryzyko szybkiego powrotu do „starych” nawyków. Eksperci namawiają do większej elastyczności. Nie warto całkowicie rezygnować z jedzenia słodyczy. Lepiej sięgać po nie rzadziej i świadomie wybierać takie, które nie dostarczają dużej liczby kalorii. Sprawdź, co kupić, będąc w Lidlu.

Te słodycze z Lidla mają najmniej kalorii

Swoimi spostrzeżeniami na temat słodyczy podzieliła się w sieci dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz. W jednym z udostępnionych materiałów wskazała, jakie konkretne słodkości można włączyć do jadłospisu, będąc na redukcji. Pierwsze miejsce na liście najmniej kalorycznych słodyczy z Lidla zajął baton o smaku karmelu Dobra Kaloria (z serii Proteina). Jedna sztuka ma tylko 66 kilokalorii.

Na drugiej pozycji uplasował się produkt tej samej marki, a mianowicie minibatonik z nerkowców o smaku matchy i cytryny. Warto podkreślić, że wymienione przekąski dostarczają też sporej ilości białka. Dzięki temu już niewielka porcja zaspokaja głód na słodycze i pozwala zmniejszyć ryzyko podjadania między posiłkami, co ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza podczas odchudzania. Przysłowiowe podium zamyka natomiast batonik Milky Way Jedna sztuka to tylko 96 kcal.

Jakie inne słodycze warto kupić w Lidlu?

Dietetyczka poleca również inne słodycze z oferty Lidla. Dostarczają co prawda nieco więcej kilokalorii, ale różnice nie są znaczące. Dobrym wyborem będzie między innymi batonik Duplo (100 kcal), Kinder Country (132 kcal), Knopers (137 kcal) czy N!CK’S (158 kcal). Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkie przywołane wyżej wartości dotyczą pojedynczych sztuk, a nie całych opakowań słodyczy. To ważne, bo tego typu przekąski bardzo często są sprzedawane w wielopakach, gdzie mieści się na przykład 6 sztuk.

Czytaj też:

