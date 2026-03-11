Mają więcej żelaza niż szpinak. Aż 14,9 mg w 100 gramach

Żelazo odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie, dlatego warto zwrócić uwagę na to, by w jadłospisie znalazły się produkty, które są bogate w ten pierwiastek. Wspiera on układ odpornościowy, bierze udział w wielu procesach metabolicznych, ale przede wszystkim jest niezbędnym składnikiem hemoglobiny. Jeśli mamy zbyt niski poziom żelaza, może to prowadzić do anemii. Objawia się ona m.in. zmęczeniem, osłabieniem, bladością skóry oraz trudnościami z koncentracją.

Ma więcej żelaza niż szpinak i pestki dyni

Prostym sposobem na to, by uniknąć wspomnianej anemii, jest sięganie po produkty, które są bogate w ten pierwiastek. Jednym z nich są otręby pszenne. Mają one aż 14,9 mg żelaza na 100 g produktu. To więcej niż pestki dyni, które mają 8,8 mg żelaza w 100 gramach, i popularny szpinak, który ma 2,7 mg.

I choć otręby pszenne są bogate w żelazo, to jest jeden „haczyk”. Zawierają one kwas fitynowy, który utrudnia wchłanianie się tego pierwiastka. Można jednak osłabić ten mechanizm między innymi poprzez namaczanie takich otrębów. Gdy zalejesz je wodą i odstawisz na kilka godzin, poziom kwasu fitynowego znacząco spadnie.

Pamiętaj jednak, że są dwa rodzaje żelaza. Pierwsze z nich to żelazo hemowe (pochodzenia zwierzęcego), natomiast drugie – żelazo niehemowe (pochodzenia roślinnego), które jest gorzej przyswajane przez organizm. Sprzymierzeńcem wchłaniania się żelaza niehemowego są produkty bogate w witaminę C. Takie otręby pszenne warto więc łączyć na przykład z cytrusami.

Co zmniejsza wchłanianie żelaza?

Najczęstszym błędem, który popełnia wiele osób, jest popijanie produktów bogatych w żelazo kawą lub herbatą. Polifenole zawarte w tych napojach mogą znacząco obniżyć wchłanianie żelaza. Zachowaj więc minimum 1–2-godzinny odstęp.

Uważaj też na nadmiar wapnia. Choć ten pierwiastek jest niezwykle potrzebny naszemu organizmowi, to „konkuruje” on z żelazem w naszych jelitach o wchłanianie. Produktów bogatych w żelazo staraj się nie łączyć w jednym posiłku z tymi, które zawierają duże ilości wapnia. Koniecznie zobacz, jakie jeszcze produkty są bogate w żelazo.

