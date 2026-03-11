Seniorzy powinni jeść je zamiast bananów. Wspierają pamięć i mózg

Każdy z nas wie, że owoce są bardzo zdrowe. Należy jednak zwracać też uwagę na to, jakie składniki odżywcze zawierają poszczególne z nich. Choć zazwyczaj wybieramy te najpopularniejsze, takie jak na przykład banany, osoby starsze powinny postawić na owoce jagodowe, na przykład borówki czy jagody. Znacznie lepiej niż banany wpłyną na ich zdrowie.

Najlepsze owoce dla seniorów

Owoce jagodowe, takie jak borówki amerykańskie i jagody leśne, są jednymi z najzdrowszych produktów, dlatego nie powinno ich zabraknąć w naszym menu. Zawierają one dużo cennych składników odżywczych, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Przede wszystkim są bogate w antyoksydanty (wynikają one głównie z obecności antocyjanów). Są to związki, które pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki. W ten sposób chronią komórki przed uszkodzeniami, spowalniają procesy starzenia oraz zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób.

Ich regularne spożywanie pomaga też chronić mózg przed stresem oksydacyjnym, co z kolei zmniejsza ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson.

Na podstawie różnych obserwacji dokonanych podczas badań z udziałem osób starszych, naukowcy wyciągnęli też następujący wniosek: spożywanie borówek poprawia pamięć i spowalnia pogarszanie się sprawności umysłowej spowodowanej upływem lat – zauważył dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Inne właściwości owoców jagodowych

Warto wspomnieć też o tym, że owoce jagodowe są bogate w witaminę C. Jest ona niezwykle ważna w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, który w przypadku osób starszych często bywa osłabiony.

Dodatkowo owoce jagodowe są świetnym źródłem błonnika pokarmowego. Wspiera on prawidłową pracę układu trawiennego, co również jest ważne w przypadku seniorów. Błonnik może także pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, a do tego sprawia, że czujemy się dłużej syci. O tej porze roku w wielu supermarketach można dostać świeże borówki, ale możemy sięgnąć także po mrożone owoce jagodowe.

Czytaj też:

Mieszam te 3 składniki i mam ciasto „puszysta chmurka”. Sto razy lepsze od sernikaCzytaj też:

Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3