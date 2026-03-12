Ten tani napój z lodówki poprawił pamięć o 60%. Wystarczy pół szklanki dziennie

Wbrew temu, co zwykło się powszechnie uważać problemy z pamięcią i koncentracją nie są „domeną” wyłącznie seniorów. Nierzadko zmagają się z nimi również osoby młode i aktywne zawodowo. Kłopoty z przypomnieniem sobie prostych informacji, rozproszenie podczas wykonywania codziennych zadań czy tak zwana mgła mózgowa mogą znacząco utrudniać funkcjonowanie. Jeśli pojawiają się sporadycznie, nie ma powodu do obaw. Ich częste występowanie może natomiast wskazywać, że organizm potrzebuje większej regeneracji, zmiany stylu życia lub lepszego wsparcia dla pracy mózgu. Warto wówczas zadbać o większy udział w diecie jednego prostego i taniego produktu. O jego zaletach opowiedziała dr Paulina Ihnatowicz.

Jaki napój poprawia pamięć?

W swojej wypowiedzi ekspertka powołała się na wyniki konkretnych badań przeprowadzonych w 2020 roku z udziałem seniorów cierpiących na chorobę alzheimera. Ochotnicy pili kefir przez trzy miesiące – około 2 mililitry na kilogram masy ciała. Oznacza to, że osoba ważąca 60 kilogramów spożywała 120 mililitrów napoju dziennie (około pół szklanki). Ten prosty nawyk wywarł niezwykle pozytywny wpływ na funkcjonowanie poznawcze osób uczestniczących w eksperymencie.

Poprawiły pamięć o ponad 60 procent. Do tego miały lepszą koncentrację i lepiej radziły sobie z różnymi zadaniami umysłowymi – zauważyła dr Paulina Ihnatowicz w udostępnionym nagraniu.

Naukowcy wiedzą już, co może stać za tym zaskakującym mechanizmem. W chorobie alzheimera bardzo często występuje tak zwana dysbioza jelitowa. Mianem tym – jak wyjaśniła dietetyczka – określa się zaburzenie równowagi mikrobioty jelitowej. W ludzkim przewodzie pokarmowym bytują miliardy bakterii. Część z nich działa korzystnie na organizm (na przykład wspiera trawienie i odporność), inne są potencjalnie szkodliwe, ale w niewielkiej ilości nie stanowią dużego zagrożenia. Dysbioza pojawia się wtedy, gdy zmniejsza się liczba pożytecznych mikroorganizmów i dochodzi do namnażania się patogenów. Kefir może jej skutecznie zapobiegać. Wykazuje bowiem działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jest też silnym probiotykiem.

W skrócie moduluje oś jelitowo-mózgową. Pozytywnie wpływa na nasz mózg – podsumowała dietetyczka

Jak jeszcze kefir wpływa na organizm?

Kefir jest również cennym źródłem łatwo przyswajalnego i wartościowego białka. Ten makroskładnik zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami. Jednocześnie usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza spalanie kalorii. Dlatego dobrze sprawdza się na dietach redukcyjnych. Ułatwia kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Czytaj też:

Japońscy stulatkowie jedzą je regularnie. W Polsce prawie nikt ich nie znaCzytaj też:

Te słodycze z Biedronki możesz jeść na redukcji. Dietetyczka wskazała 3