Już jest w sklepach, ale uważaj. To wcale nie jest ta słynna „młoda kapusta”

Młoda kapusta to dla wielu osób jeden z pierwszych kulinarnych sygnałów wiosny. Delikatna, soczysta i lekko słodka świetnie sprawdza się w surówkach albo w klasycznej młodej kapuście z koperkiem.

Problem w tym, że produkt, który już teraz trafia do sklepów, bardzo często nie jest jeszcze tą prawdziwą młodą kapustą z krajowych upraw. Choć wygląda podobnie, w rzeczywistości jest to kapusta wczesna, która ma nieco inne właściwości i najlepiej sprawdza się w innych potrawach.

Różnice między wczesną a młodą kapustą

Katarzyna Bosacka w jednym z nagrań wyjaśniła, że kapusta wczesna pochodzi zwykle z upraw szklarniowych lub z cieplejszych krajów. Ma jaśniejsze liście, jest delikatniejsza od zimowej, ale wciąż dość zwarta i mniej soczysta niż młoda kapusta. W tym roku pojawiła się u nas bardzo wcześnie, bo już w lutym. Ten rodzaj kapusty jest sprowadzany do Polski najczęściej z Albanii, Mołdawii czy Cypru. Wygląda bardzo ładnie i – jak podkreśliła Katarzyna Bosacka – jest słodziutka.

Dodała również, że mieszkańcy krajów, z których jest sprowadzana, nie jedzą kapusty tak jak my, czyli z boczkiem, na gorąco, z zasmażką, tylko jedzą ją na surowo, najczęściej w najróżniejszych shoarmach czy gyrosach. Dlatego taka wczesna kapusta najlepsza będzie właśnie na surowo.

Kapusta młoda to ta prawdziwie wiosenna – z krajowych upraw. Ma bardzo miękkie, cienkie liście, jest słodkawa i idealna np. do surówek czy młodej kapusty na ciepło – podsumowała Katarzyna Bosacka.

Jest ona jednocześnie kwaśna i słodka, a do tego chrupiąca i doskonale nadaje się też do potraw „na ciepło”. Na nią jednak Polacy będą musieli poczekać do czerwca albo nawet lipca.

Dlaczego warto jeść kapustę?

Niezależnie od tego, czy jest to wczesna czy młoda kapusta, warto jeść to warzywo, ponieważ zawiera wiele właściwości zdrowotnych. Kapusta między innymi jest bardzo dobrym źródłem witaminy C (25–50 mg/100 g). Jest jednak mocno niedoceniana w tym kontekście przez Polaków, a to duży błąd. Jej atutem jest to, że różne rodzaje kapusty są dostępne przez cały rok, a do tego można wykorzystać ją do naprawdę wielu potraw.

To także dobre źródło potasu (225–285 mg/100 g). Ten pierwiastek pomaga usuwać nadmiar sodu z organizmu. To z kolei przekłada się na obniżanie ciśnienia. Kapusta jest najbardziej wartościowa, gdy spożywamy ją na surowo. Oczywiście do swojego menu warto włączyć też kapustę kiszoną, która jest niezwykle zdrowa.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kapustę

Choć nazwy te bywają używane zamiennie, w rzeczywistości są to dwa różne rodzaje warzywa. Kapusta wczesna pojawia się w sklepach już w lutym i pochodzi głównie z importu (np. z Albanii czy Cypru) lub upraw szklarniowych. Kapusta młoda to ta „prawdziwie wiosenna”, pochodząca z krajowych upraw polowych, na którą musimy poczekać zazwyczaj do czerwca lub lipca.

Jakie są główne różnice między kapustą wczesną a młodą?

Różnice tkwią przede wszystkim w pochodzeniu, strukturze i zastosowaniu:

Kapusta wczesna: Jest importowana, słodka, ale mniej soczysta i dość zwarta. Najlepiej smakuje na surowo, np. w surówkach typu coleslaw czy jako dodatek do gyrosa.

Kapusta młoda: To produkt krajowy. Ma bardzo miękkie, cienkie i delikatne liście. Jest jednocześnie chrupiąca, słodka i lekko kwaśna. Idealnie nadaje się do przyrządzania na ciepło (np. z boczkiem i koperkiem).

Dlaczego warto włączyć kapustę do codziennej diety?

Kapusta to prawdziwa „bomba witaminowa”, która jest dostępna przez cały rok. Do jej najważniejszych zalet należą:

Wysoka zawartość witaminy C: Zawiera od 25 do 50 mg na 100 g, co czyni ją świetnym wsparciem dla odporności.

Bogactwo potasu: Pomaga usuwać nadmiar sodu z organizmu, co realnie przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Niskokaloryczność i uniwersalność: Można ją jeść na surowo, dusić, kisić lub dodawać do farszów.

