Ma nawet 3 razy więcej białka niż jogurt. Dietetyk poleca go seniorom

Dbanie o odpowiednią dietę jest szczególnie ważne w przypadku seniorów. Wraz z wiekiem organizm potrzebuje dobrze zbilansowanych posiłków, które dostarczają niezbędnych witamin, minerałów i energii. Taka zdrowa dieta może pomóc w zachowaniu lepszego zdrowia, ale też samopoczucia.

Ważny składnik diety osób starszych

Trzeba wiedzieć, że osoby starsze potrzebują większych ilości białka niż zdrowi dorośli. Wynika to z szeregu zmian fizjologicznych zachodzących w starzejącym się organizmie.

Dla przykładu u osób starszych zaczyna szybciej ubywać tkanki mięśniowej, co wiąże się z osłabieniem mięśni – powiedział dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Białko jest z kolei kluczowe do ich odbudowy i spowolnienia utraty. Dodatkowo wraz z wiekiem spada efektywność procesów naprawczych. Z kolei białko dostarcza aminokwasów, które są niezbędne do odbudowy tkanek. Dlatego właśnie jego niedobór utrudnia gojenie się ran, a także regenerację po chorobach czy wysiłku fizycznym. Trzeba też pamiętać o tym, że komórki odpornościowe zbudowane są z białka. Jest to istotne, ponieważ seniorzy mają osłabiony układ immunologiczny.

Seniorzy powinni włączyć skyr do diety

Ekspert od zdrowego odżywiania poleca produkt, który bez wątpienia powinien znaleźć się w diecie osób starszych. Chodzi o skyr, czyli jogurt typu islandzkiego. Jest on coraz popularniejszy w naszym kraju.

Od zwykłego jogurtu różni się tym, że jest gęstszy i zawiera nawet 3 razy więcej białka. Jedno 150-gramowe opakowanie ma nawet 18 gramów białka, czyli niemal tyle, co jedna standardowa obiadowa porcja mięsa – powiedział ekspert.

Warto też zaznaczyć, że białko w skyrze jest pełnowartościowe. Taki skyr można zjeść na wiele sposobów – z owocami, jako przekąskę, możemy dodać go też na przykład do płatków owsianych, a nawet przygotować z nim sernik na zimno.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dietę seniora i rolę skyru

Dlaczego białko jest tak ważne w diecie osób starszych?

Białko pełni kluczową rolę w organizmie seniora, ponieważ pomaga spowolnić proces utraty tkanki mięśniowej i wspiera jej odbudowę. Jest ono również niezbędne do prawidłowego działania układu odpornościowego oraz przyspiesza procesy naprawcze tkanek, co ma ogromne znaczenie przy gojeniu się ran i regeneracji po chorobach.

Czym różni się skyr od zwykłego jogurtu?

Główną różnicą jest konsystencja oraz zawartość składników odżywczych. Skyr (jogurt typu islandzkiego) jest znacznie gęstszy od tradycyjnego jogurtu i zawiera nawet trzy razy więcej białka. Jedno małe opakowanie (150 g) dostarcza około 18 g pełnowartościowego białka, co odpowiada porcji mięsa serwowanej do obiadu.

Jakie są korzyści z jedzenia skyru przez seniorów?

Regularne spożywanie skyru pomaga seniorom w łatwy sposób uzupełnić zapotrzebowanie na białko bez konieczności jedzenia dużych ilości mięsa. Dzięki temu wspierają oni swoje mięśnie, odporność oraz ogólną sprawność organizmu. Jest to produkt lekkostrawny i bogaty w aminokwasy niezbędne do regeneracji tkanek.

W jaki sposób można włączyć skyr do codziennego jadłospisu?

Skyr jest produktem bardzo uniwersalnym. Można go spożywać na kilka sposobów:

jako samodzielną przekąskę,

z dodatkiem świeżych owoców lub płatków owsianych,

jako bazę do deserów (np. sernika na zimno),

jako zamiennik śmietany do past lub sałatek.

Czytaj też:

Ten tani napój z lodówki poprawił pamięć o 60%. Wystarczy pół szklanki dziennieCzytaj też:

Seniorzy powinni jeść je zamiast bananów. Wspierają pamięć i mózg