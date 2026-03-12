Ma najmniej pestycydów ze wszystkich owoców. W raporcie jest numerem jeden

Pestycydy są związkami chemicznymi, które są stosowane głównie w rolnictwie w celu ochrony roślin przed szkodnikami. Choć zwiększają wydajność upraw, to ich nadmierne użycie może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód, a przez to także warzyw czy owoców. W konsekwencji wpływa to negatywnie na zdrowie ludzi.

Ten owoc zawiera najmniej pestycydów

Raport przygotowany przez Environmental Working Group w 2025 roku przeanalizował różne świeże produkty spożywcze pod kątem obecności chemikaliów rolniczych.

Raport zawiera listę „Clean Fifteen”, która obejmuje piętnaście rodzajów warzyw i owoców o najniższym poziomie zanieczyszczeń pestycydami. Zestawienie jest oparte na rygorystycznej analizie danych rządowych. Dzięki temu kupujący mogą wybierać produkty, które są najmniej obciążone chemią. Na pierwszym miejscu wśród nich znalazł się ananas. Nie jest to jeden z najpopularniejszych owoców w naszym kraju – ja kupuję go dość rzadko i podejrzewam, że tak ma duża część Polaków. Już teraz wiem, że jest to błędem i zamierzam jeść go znacznie częściej.

Jakie właściwości ma ananas?

Ananas to egzotyczny owoc, który świetnie smakuje. Okazuje się jednak, że warto jeść go także ze względu na jego dobroczynne właściwości zdrowotne. Największym skarbem ananasa jest bromelaina. Ta mieszanka enzymów pomaga organizmowi rozkładać białka na aminokwasy. Ułatwia to trawienie cięższych posiłków mięsnych. Ma także działanie przeciwzapalne. Dodatkowo ananas jest potężną dawką antyoksydantów, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Co więcej, jest on dobrym źródłem witaminy C (jednak na przykład kiwi, truskawki czy pomarańcze mają jej więcej).

Ten owoc zawiera także potas, który wspiera usuwanie nadmiaru sodu z organizmu, przez co regularne spożywanie ananasa pomaga w regulacji ciśnienia tętniczego, ale też przyczynia się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL. Ananas jest też bogaty w błonnik pokarmowy, wspierający zdrowie jelit. Trzeba jednam pamiętać o tym, że ananas ma dość wysoki indeks glikemiczny (IG ok. 59). Powoduje to szybkie skoki cukru we krwi. Osoby z cukrzycą powinny spożywać go z umiarem. Dodatkowo owoc ten może nasilać objawy zgagi, refluksu oraz drażnić błonę śluzową żołądka.

