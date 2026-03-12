Obniża cukier i zbija zły cholesterol. Wystarczy już szczypta dziennie

Używanie przypraw na co dzień w kuchni nie tylko dodaje potrawom wspaniałego aromatu, ale też korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Wiele z nich zawiera naturalne związki o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i antyoksydacyjnym. Na przykład imbir jest doskonałym „lekarstwem” przy problemach trawiennych, a z kolei czosnek działa jak naturalny antybiotyk i wzmacnia odporność.

Ta przyprawa pomaga obniżyć cukier i cholesterol

Warto pamiętać też o kurkumie, która mimo swoich świetnych właściwości odżywczych nie jest zbyt często wykorzystywana przez Polaków. Do najważniejszej grupy związków obecnych w niej zalicza się kurkuminoidy – ich głównym przedstawicielem jest kurkumina. Jedną z najważniejszych właściwości zdrowotnych kurkumy jest zdolność obniżania stężenia glukozy we krwi.

Naukowcy zaobserwowali, że stosowanie kurkumy może prowadzić do znaczącej redukcji poziomu cukrów we krwi. Znaczącej, bo wynoszącej niemal 9 mg/dl. Na podstawie uzyskanych wyników badacze uznali, że spożywanie kurkumy może być cennym elementem wspomagającym leczenie pacjentów z nieprawidłową glikemią, czyli mówiąc inaczej ze zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Ekspert zauważył, że kurkuma obniża także poziom trójglicerydów i „złego” cholesterolu LDL. Powołał się na badanie pod tytułem Skuteczność i bezpieczeństwo kurkumy i kurkuminy w obniżaniu poziomu lipidów we krwi u pacjentów z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego; metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych”. Badacze wykazali, że u osób, którym podawano kurkuminę (związek zawarty w kurkumie), nastąpiło obniżenie poziomu trójglicerydów nawet o 26 mg/dl i frakcji LDL cholesterolu o ponad 11 mg/dl.

Z czym nie łączyć kurkumy?

Z kolei lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym materiale opowiedział o tym, z czym nie powinno się łączyć kurkumy. Okazuje się bowiem, że może wchodzić w interakcję z rozmaitymi lekami, wzmacniając lub osłabiając ich działanie. Nie należy łączyć jej między innymi z lekami:



przeciwzakrzepowymi,

na nadciśnienie,

zobojętniającymi kwas żołądkowy.

Ponadto dużą ostrożność należy zachować przy przyjmowaniu antybiotyków. Co więcej, kilka badań naukowych wykazało, że kurkumina może wzmacniać lub też hamować działanie środków chemioterapeutycznych – powiedział lekarz.

