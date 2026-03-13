Kawa z 34,99 zł na 19,99 zł. W Lidlu ani w Biedronce tak tanio nie kupisz

Ronienie zakupów podczas różnego rodzaju promocji pozwala znacząco obniżyć codzienne wydatki. Produkty, które i tak planujemy kupić, często można znaleźć w niższych cenach, jeśli skorzystamy z okazji, które pojawiają się w gazetkach promocyjnych.

Tania kawa w Kauflandzie

Najczęściej robimy zakupy w tych najpopularniejszych supermarketach, takich jak Biedronka czy Lidl. Warto jednak wybrać się na zakupy też do innego supermarketu – chodzi o Kaufland, ponieważ w najbliższych dniach kawa będzie tam w naprawdę świetnej cenie.

Kawa mielona MK Cafe Premium (opakowanie 250 gramów) będzie kosztować jedynie 16,99 zł zamiast 24,99 zł. Oznacza to, że kupisz ją o 32 procent taniej niż normalnie. Warunkiem jest jednak posiadanie karty Kaufland. Jest też coś dla fanów kawy rozpuszczalnej. Chodzi o kawę MK Cafe Gold (opakowanie 175 gramów). Zamiast 34,99 zł zapłacisz za nią jedynie 19,99 zł. Oznacza to, że nabędziesz ją z aż 42-procentowym rabatem. Ta cena obowiązuje jednak wyłącznie na pierwszy paragon w ciągu dnia.

Promocją jest objęta również kawa rozpuszczalna Nescafe Gold (opakowanie 200 gramów). Kupisz ją 35 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że zamiast 39,99 zł zapłacisz tylko 25,99 zł. Obowiązuje jednak limit 6 opakowań. Tak atrakcyjna cena przysługuje też tylko na pierwsze zakupy w Kauflandzie w danym dniu. Warto kupić też kawę MK Cafe Select. Z kartą Kaufland będzie kosztować 54,99 zł zamiast 79,99 zł. Powyższe oferty będą obowiązywać do najbliższej środy (18 marca).

Błędy podczas robienia kawy

Jednym z błędów podczas robienia kawy jest zalewanie jej wrzątkiem. Powoduje to uwolnienie nadmiernej goryczy. Optymalna temperatura to około 90 stopni Celsjusza. Możesz kupić specjalny termometr kuchenny. Kosztuje kilkanaście złotych i bez problemu zamówisz go przez internet lub dostaniesz w sklepach gospodarstwa wiejskiego. Jeśli kupujesz kawę ziarnistą, to pamiętaj, że najlepiej jest mielić ziarna tuż przed parzeniem.

