Miliony Polaków kładą je na kanapki. Dietetyczka bije na alarm

Te sery goszczą w jadłospisach Polaków od wielu lat. Zajadano się nimi już w czasach „żelaznej kurtyny”. Mimo upływu lat ich popularność nie maleje. Wciąż budzą duże zainteresowanie. Nagminnie trafiają do koszyków zakupowych. Mało kto zdaje sobie sprawę, z tego, że mogą zaszkodzić zdrowiu, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach. Zwraca na to uwagę dietetyczka dr Angelika Kargulewicz. Specjalistka zalicza je w poczet najgorszych produktów spożywczych. Sprawdź, dlaczego lepiej omijać je szerokim łukiem.

Jakie sery mogą szkodzić zdrowiu?

Ekspertka przestrzega przed zakupem serów topionych. Jej zdaniem mogą szkodzić zdrowiu tak samo jak wysokoprzetworzone mięso. „Wspólnym mianownikiem” obu tych produktów jest pewien niepozorny składnik. Chodzi o fosforany. Co do zasady związki te wywierają pozytywny wpływ na organizm. Odgrywają ważną rolę w procesie mineralizacji kości i zębów. Warto jednak podkreślić, że te cenne właściwości wykazują fosforany organicznie występujące naturalnie w takich artykułach spożywczych jak na przykład kasza gryczana, rośliny strączkowe, orzechy czy migdały. W serach topionych i wędlinach znajdziemy natomiast tak zwane fosforany nieorganiczne, i to w dość dużych ilościach.

Nawet u zdrowych ludzi nadmiar fosforanów nieorganicznych jest bardzo niepożądany […] Mianowicie spożywanie dużych ilości fosforanów zmniejsza wchłanianie istotnych składników pokarmowych, takich jak żelazo, magnez, cynk oraz miedź. Dodatkowo wysokie spożycie fosforanów nieorganicznych z wysokoprzetworzonych produktów zwiększa ryzyko kalcyfikacji tkanek miękkich oraz zwiększa porowatość kości, co naraża na rozwój osteopenii oraz osteoporozy – wyjaśnia dr Angelika Kargulewicz w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Wspomniane związki są szczególnie niebezpieczne dla osób z przewlekłą chorobą nerek. W tej grupie fosforany mogą – jak zaznacza dietetyczka – zwiększać ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych zagrażających życiu.

Czym zastąpić serki topione w diecie?

Na rynku znaleźć można wiele różnych produktów, które z powodzeniem zastąpią ser topiony. Warto sięgać między innymi po serek wiejski, twaróg czy hummus na bazie roślin strączkowych. Pamiętaj o jednej istotnej kwestii – im krótszy i prostszy skład danego produktu, tym lepiej. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by przygotować pasty kanapkowe. Ich zrobienie nie jest skomplikowane i zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 15 minut.

