Ta przyprawa była w każdej kuchni PRL-u. Dziś mało kto pamięta, że świetnie wspiera trawienie

W czasach PRL-u wiele potraw i produktów spożywczych było bardzo charakterystycznych. Wynikało to w dużej mierze z ograniczonej dostępności składników w sklepach. Popularne były proste dania, przygotowane akurat z tego, co udało się dostać. Zakupy bywały prawdziwym wyzwaniem, a zdobycie niektórych produktów wymagało cierpliwości. Gospodynie domowe musiały więc wykazać się dużą pomysłowością.

Przyprawa popularna w PRL-u

Moim wspomnieniem z czasów PRL-u jest suszony koperek. Ta przyprawa zawsze była w szafce u mojej babci. To świetna alternatywa dla świeżych ziół. Dodawało się ją między innymi do rosołu. To właśnie szczypta suszonego koperku dodawała mu tego specyficznego, „domowego” charakteru.

Idealnie pasuje też do sałatek, sosów, posypywało nim również ziemniaki. Dopóki w ogródku nie pojawił się świeży – używało się właśnie tego ususzonego. Nie był to produkt kupiony w kolorowej torebce – to był efekt starannego, corocznego rytuału. Pamiętam, jak moja babcia zawsze sama suszyła to zioło w piekarniku. Gdy już był kruchy – rozdrabniała go nożem i chowała do małych słoiczków. Dziś tę przyprawę bez problemu dostaniemy w niemal każdym sklepie spożywczym. Nadal jednak już sam zapach tego zioła potrafi mnie przenieść do kuchni z lat 80. czy 90.

Jakie właściwości ma koperek?

Koperek poza smakiem wnosi do potraw też wiele dobroczynnych właściwości. Jedną z nich jest wsparcie układu trawiennego. Działa między innymi rozkurczowo na mięśnie gładkie, a w konsekwencji łagodzi wzdęcia, ponieważ pomaga w usuwaniu gazów i zapobiega fermentacji w jelitach. Wpływa również na zwiększenie wydzielania soku żołądkowego, co pobudza trawienie. Jest on także bogaty w witaminę C, która wspiera odporność i jest silnym przeciwutleniaczem. Ma także działanie przeciwbakteryjne i antyoksydacyjne.

W czasach PRL-u popularne były również inne przyprawy, o których dziś często zapominamy. Jest to między innymi pieprz ziołowy.

