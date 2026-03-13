Już mała garść to ogromna dawka antyoksydantów. Polacy rzadko sięgają po ten owoc

Polacy często inwestują w suszone owoce. Często wybierają morele, figi, rodzynki, żurawinę czy śliwki. Tymczasem naukowcy namawiają do tego, by włączyć do jadłospisu również inną przekąskę. To świetny dodatek do owsianek, deserów, koktajli, ciast, a nawet sosów. Zobacz, co zyskasz, gdy zagości w twojej diecie.

Te suszone owoce to polski superfood

Naukowcy i dietetycy zwracają coraz większą uwagę na prozdrowotne walory aronii – zarówno świeże, jak i suszone owoce są źródłem wielu cennych wartości odżywczych. Wypadają na tle „konkurencji” naprawdę dobrze. To prawdziwi rekordziści, jeśli chodzi o zawartość substancji aktywnych. Suszona aronia ma ich w składzie znacznie więcej niż inne owoce jagodowe. Stugramowa porcja świeżego produktu dostarcza od 2000 do 8000 mg tych cennych związków. Wiele zależy od odmiany, pory zbiorów oraz warunków pogodowych (suche i gorące lato sprzyja kumulacji substancji aktywnych),

Warto podkreślić, że suszona aronia może realnie wesprzeć funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Dzięki wysokiej zawartości błonnika w pomaga wiązać cholesterol w przewodzie pokarmowym, co przyczynia się do obniżenia jego poziomu we krwi. Wspomaga też metabolizm glukozy i zwiększa wydzielanie insuliny. Może więc odegrać ważną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego. Obecne w niej polifenole redukują stres oksydacyjny. Obniżają ciśnienie tętnicze krwi i chronią komórki przed uszkodzeniem. W dodatku spowalniają procesy starzenia i wzmacniają odporność. Ponadto przeprowadzone analizy sugerują, że związki zawarte w suszonych owocach aronii wykazują zdolność do hamowania wzrostu komórek nowotworowych (szczególnie w przypadku raka jelita grubego) oraz nasilania ich apoptozy (zaprogramowanej śmierci).

Badania dowodzą, że sok z aronii przyczynia się do hamowania rozmnażania wirusa grypy w początkowych stadiach. Prawdopodobnie właściwości przeciwwirusowe aronii zawdzięcza się kwasowi elagowemu oraz mirycetynie. Natomiast kwas elagowy i kwercetyna w połączeniu z białkami wirusa wykazują potencjalną aktywność przeciwwirusową przeciwko SARS-CoV-2-koronowirusa, który wywołuje COVID-19 – podkreśla mgr Aleksandra Wedziuk-Reszka w artykule udostępnionym przez Narodowe Centrum. Edukacji Żywieniowej.

Ile suszonej aronii jeść dziennie?

Suszona aronia jest skoncentrowanym źródłem składników i związków odżywczych. W praktyce już niewielka porcja (1o-20 gramów) owoców dziennie może realnie wesprzeć zdrowie. Produkt można nabyć w sklepach ze zdrową żywnością, a także za pośrednictwem popularnych platform internetowych. Ważne, by sięgać po wyroby naturalne i ekologiczne, bez dodatku cukru. Paczka o wadze 500 gramów to wydatek rzędu 35 złotych.

Wybrane źródła:

Białek M., Rutkowska J., Hallmann E., Aronia czarnoowocowa (Aronia melanocarpa) jako potencjalny składnik żywności funkcjonalnej, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2012, nr 6 (85), s. 21–30. Jurendić T., Ščetar M., Aronia melanocarpa Products and By-Products for Health and Nutrition: A Review, „Antioxidants”, 2021, t. 10, nr 7, art. nr 1052. Banach M., Wiloch M., Zawada K., Cyplik W., Kujawski W., Evaluation of Antioxidant and Anti-Inflammatory Activity of Anthocyanin-Rich Water-Soluble Aronia Dry Extracts, „Molecules”, 2020, t. 25, nr 18, art. nr 4055. Ren Y., Frank T., Meyer G., Lei J., Grebenc J. R., Slaughter R., Gao Y. G., Kinghorn A. D., Potential Benefits of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) Fruits and Their Constituents in Improving Human Health, „Molecules”, 2022, t. 27, nr 22, art. nr 7823. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

