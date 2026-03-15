Ten składnik w płatkach śniadaniowych wiele osób pomija. Dietetyczka sprawdziła etykiety
Ten składnik w płatkach śniadaniowych wiele osób pomija. Dietetyczka sprawdziła etykiety

Kobieta je płatki śniadaniowe
Kobieta je płatki śniadaniowe Źródło: Freepik
Wybierając płatki śniadaniowe zwykle zwracamy uwagę przede wszystkim na zawartość błonnika w danym produkcie. Inny szczegół zupełnie pomijamy. Tymczasem ma on równie duże znaczenie dla zdrowia.

Po płatki śniadaniowe sięga wiele osób. Mało kto zastanawia się jednak nad tym, jakich mikroelementów dostarczają organizmowi wraz z posiłkiem. Tymczasem okazuje się, że mogą być całkiem dobrym źródłem żelaza. Zwróciła na to uwagę dietetyczka Anna Reguła. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych. Udostępniła materiał, w którym wskazała sklepowe płatki z największą ilością tego składnika. Sprawdź, co włożyć do koszyka podczas następnych zakupów.

Jakie płatki śniadaniowe mają najwięcej żelaza?

Dietetyczka porównała osiem różnych rodzajów płatków, wskazując na konkretne wartości odżywcze wyrażone w miligramach. Z analizy wynika, że najwyższym poziomem tego pierwiastka wyróżniają się płatki owsiane Cheerios, które zawierają aż 14 mg mikroelementu w 100 gramach. Na drugim miejscu znalazły się płatki Trix oraz klasyczne płatki Cheerios (13 mg związku na 100 gramów). Nieco mniej żelaza, bo 12 miligramów, mają w swoim składzie produkty Chocapic, Kit Kat oraz Lion Triple Crunchy. Jeszcze niżej uplasowały się Płatki Nesquik (11 mg w 100 gramach). Najmniej pierwiastka oferują natomiast płatki Cini Minis. Dostarczają 7,3 mg żelaza w 100 gramach.

Jaką rolę odgrywa żelazo w pracy organizmu?

Żelazo bierze udział w produkcji hemoglobiny, białka znajdującego się w czerwonych krwinkach. To właśnie ona odpowiada za transport tlenu z płuc do wszystkich tkanek ciała. Bez odpowiedniej ilości wskazanego pierwiastka ten proces staje się mniej efektywny, co może prowadzić do osłabienia, spadku wydolności i energii. Związek uczestniczy również w wielu reakcjach enzymatycznych. Odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz pracy mózgu. Wspiera procesy związane z koncentracją, pamięcią i ogólną sprawnością poznawczą. Niedobory tego pierwiastka mogą objawiać się m.in. przewlekłym zmęczeniem, bladością skóry czy większą podatnością na infekcje.

Źródło: Anna Reguła/Instagram