W Polsce rośnie za darmo, w Europie kosztuje fortunę. Ten wiosenny przysmak zaskakuje

Bywają nazywane polskimi szparagami, choć większość osób uznaje je za zwykły chwast. Przed tym błędem ostrzega między innymi Katarzyna Sianko, która popularyzuje w sieci wiedzę na temat ziół i roślin. Pędy chmielu, bo o nich mowa, rosną dziko. „Lubią miejsca wilgotne i zacienione. Rozpoznasz ich kryjówkę po zeszłorocznych, suchych pędach oplatających krzewy” – podkreśla ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Niedoceniane „polskie szparagi”

Występują naturalnie w Europie, Azji Zachodniej i Ameryce Północnej. W kuchni wykorzystuje się młode wiosenne pędy. W wielu regionach Europy są uznawane za największy przysmak, a zarazem jeden z najdroższych rarytasów na świecie. Za jeden kilogram trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy euro.

Młode pędy chmielu są źródłem wielu związków bioaktywnych, które mają potencjał antyoksydacyjny. Mogą więc neutralizować wolne rodniki, redukować stany zapalne, spowalniać procesy starzenia i odegrać ważną rolę w profilaktyce różnego rodzaju chorób. Eksperci jak dotąd nie poznali dobrze wszystkich właściwości, jakimi mogą się pochwalić. Przeprowadzone dotychczas analizy mają głównie charakter laboratoryjny.

Jak wykorzystać młode pędy chmielu w kuchni?

W wielu regionach Europy wykorzystuje się je podobnie jak szparagi. Pamiętaj, że tylko krótka obróbka termiczna pozwala zachować ich delikatną strukturę. Wystarczy kilka minut gotowania lub smażenia, aby stały się miękkie, ale nadal lekko chrupiące. To idealny dodatek do omletów zup warzywnych, sałatek lub dań z patelni. Dobrze komponują się z czosnkiem, masłem, jajkami oraz młodymi warzywami. Można je także krótko podsmażyć na oliwie i podać z ryżem lub makaronem. Młode pędy chmielu nadają się również do jedzenia surowo, ale tylko w bardzo wczesnej fazie wzrostu.

Jak i kiedy zbierać pędy chmielu?

Młode pędy chmielu pojawiają się już bardzo wczesną wiosną. Sezon na nie zwykle zaczyna się pod koniec marca i trwa do około połowy maja, choć dokładny termin zależy od pogody i tempa wzrostu rośliny. Najwcześniej można zauważyć białe pędy, które z czasem nabierają zielonego koloru. Należy zbierać wyłącznie młode, miękkie końcówki pędów. Najłatwiej przełamać je ręką na wysokości około 10–15 centymetrów.

Pamiętaj, żeby robić to w zrównoważony sposób, czyli maksymalnie 25% z danego stanowiska– radzi Katarzyna Sianko.

Do jedzenia nadają się tylko jasne lub zielone, świeże fragmenty rośliny. Starsze części pędów, które zaczynają brązowieć, szybko twardnieją i stają się włókniste, dlatego zwykle nie wykorzystuje się ich w kuchni.

