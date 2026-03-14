W Grecji robią z niej napar na długowieczność. U nas rośnie jak chwast

Nie istnieje jeden sekret długowieczności. Mieszkańcy Ikarii dużo się ruszają, jedzą proste jedzenie i utrzymują silne relacje społeczne. W ich codzienności ważne są też zioła. Na wyspie często pije się napary z dziko rosnących roślin – szałwii, rozmarynu, oregano czy mniszka. Wśród nich pojawia się także pokrzywa.

Ten napar Grecy piją regularnie

Pokrzywa od wieków jest wykorzystywana w medycynie ludowej. Dziś jej właściwości badają także naukowcy. Roślina zawiera sporo polifenoli i flawonoidów, czyli związków o działaniu przeciwutleniającym. Pomagają one neutralizować wolne rodniki i ograniczać stan zapalny w organizmie.

W badaniach obserwowano też, że ekstrakty z pokrzywy mogą pomagać w obniżaniu poziomu glukozy we krwi oraz wpływać na profil lipidowy, w tym na poziom trójglicerydów. Roślina wspiera również naturalne mechanizmy antyoksydacyjne organizmu, między innymi produkcję glutationu. To jeden z najważniejszych przeciwutleniaczy wytwarzanych przez ludzki organizm.

Nie oznacza to oczywiście, że sama pokrzywa zapewni długowieczność. Jednak regularne sięganie po ziołowe napary jest jednym z elementów stylu życia mieszkańców Ikarii.

Jak pić napar z pokrzywy i na co uważać?

Napar najlepiej przygotowywać w temperaturze od 50 do 60 stopni Celsjusza. Badania wskazują, że 10 minut to optymalny czas parzenia. Dłuższa obróbka termiczna pokrzywy może zniszczyć zawarte w niej składniki, między innymi kwas askorbinowy. Grecy piją napój do śniadania zwykle 3-4 razy w tygodniu, choć nie jest to regułą.

Należy pamiętać, że pokrzywa wchodzi w interakcje z niektórymi produktami leczniczymi. Wspomina o tym lekarz Marek Skoczylas w jednym ze swoich nagrań udostępnionych w sieci. Pokrzywa może wzmocnić działanie leków na nadciśnienie, cukrzycę czy stany zapalne. Jeśli jesteś w tracie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim włączysz ją do diety. Bezwzględnym przeciwskazaniem do picia naparu z rośliny jest ciąża. Powinny go również unikać osoby ze zbyt niskim poziomem cukru we krwi.

