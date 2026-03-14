Wystarczy 1 łyżeczka dziennie, by „zbić” cholesterol. Płynne złoto z kuchni dziadka

Zdrowe odżywianie ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, ale też ogólną kondycję naszego organizmu. Często skupiamy się na aktywności fizycznej czy regularnych badaniach, co też jest oczywiście niezwykle ważne, jednak zapominamy o tym, że poprzez jedzenie też możemy dbać o swoje zdrowie.

Olej z czarnuszki obniża poziom cholesterolu

W czasach naszych babć i dziadków popularnych było wiele naturalnych sposobów na wzmocnienie organizmu. Jednym z nich było spożywanie oleju z czarnuszki. Pamiętam, że mój dziadek miał go zawsze w swojej kuchni i wychwalał jego działanie. Pochwały na temat tego płynu były uzasadnione, ponieważ ten olej bardzo dobrze wpływa między innymi na poziom cholesterolu.

Metaanaliza badań klinicznych oceniająca wpływ czarnuszki siewnej na profil lipidowy u ludzi wykazała, że suplementacja czarnuszką wiąże się z istotnym obniżeniem poziomu cholesterolu całkowitego (średnio o 15,65 mg/dL). Odnotowano znaczną redukcję stężenia cholesterolu LDL (tzw. „złego cholesterolu”) o 14,10 mg/dL. Co więcej, badania mówią, że olej z czarnuszki wykazuje silniejsze działanie w zakresie obniżania poziomu cholesterolu całkowitego oraz LDL w porównaniu do nasion w proszku.

Chodzi o badanie pod tytułem: „Nigella sativa (black seed) effects on plasma lipid concentrations in humans: A systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials”.

Dietetycy również doceniają ten produkt. Jest to bowiem jeden z najlepiej przebadanych olejów roślinnych pod kątem wspierania układu krążenia.

Produkt ten jest sprzymierzeńcem naszego układu krążenia, a mianowicie w jednej z obszernych prac naukowych z 2017 roku możemy przeczytać, że włączenie do diety oleju z czarnuszki wiąże się z redukcją stężenia trójglicerydów we krwi. Mam tu na myśli obniżenie ich poziomu o 15 miligramów na decylitr, co należy uznać za dobry wynik – powiedział w opublikowanym nagraniu dr Bartosz Kulczyński.

Dodał również, że u niektórych osób stosujących ten olej nastąpiło obniżenie trójglicerydów nawet o 23 miligramy. Trzeba pamiętać o tym, że podwyższone trójglicerydy przyczyniają się do chorób układu krążenia, dlatego regularne stosowanie oleju z czarnuszki może zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia

Ile oleju spożywać?

Stosowanie tego oleju do trzech miesięcy w badaniach naukowych nie było powiązane z żadnymi poważnymi skutkami ubocznymi – powiedział w opublikowanym nagraniu lekarz Marek Skoczylas.

Dodał, że aby bezpiecznie spożywać ten olej, wystarczy jedna łyżeczka dziennie. Jest to maksymalna dawka dla osób dorosłych. Ekspert dodał, że w przypadku dzieci jest to pół tej porcji.

Trzeba dodać również, że czarnuszka może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, a w tym z lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna czy betablokerami, które są używane w leczeniu choroby wieńcowej serca – podsumował specjalista.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o olej z czarnuszki

Jak olej z czarnuszki wpływa na poziom cholesterolu i trójglicerydów?

Olej z czarnuszki jest jednym z najlepiej przebadanych olejów roślinnych pod kątem wspierania układu krążenia. Badania kliniczne wykazały, że jego regularne spożywanie pomaga znacząco obniżyć:

Cholesterol całkowity – średnio o 15,65 mg/dL .

Zły cholesterol (LDL) – o 14,10 mg/dL .

Trójglicerydy – średnio o 15 mg/dL, a u niektórych osób nawet o 23 mg/dL.

Jakie jest zalecane dawkowanie oleju z czarnuszki?

Aby suplementacja była bezpieczna i skuteczna, należy przestrzegać następujących dawek dziennych:

Dorośli: maksymalnie 1 łyżeczka dziennie.

Dzieci: pół dawki dla dorosłych, czyli 1/2 łyżeczki dziennie.

Czy stosowanie oleju z czarnuszki jest bezpieczne i czy powoduje skutki uboczne?

Według opinii ekspertów, stosowanie oleju z czarnuszki przez okres do trzech miesięcy nie wiąże się z występowaniem żadnych poważnych skutków ubocznych, pod warunkiem zachowania zalecanego dawkowania.

Z jakimi lekami nie należy łączyć oleju z czarnuszki?

Czarnuszka może wchodzić w interakcje z niektórymi farmaceutykami. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące:

Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna).

Beta-blokery (stosowane w leczeniu choroby wieńcowej serca). W takich przypadkach przed rozpoczęciem suplementacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

