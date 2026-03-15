Stulatkowie z Ikarii piją to codziennie. Może wspierać długowieczność

Mieszkańcy „niebieskich stref” to ludzie, którzy żyją wyjątkowo długo, często przekraczając 90, a nawet 100 lat. Przykładami takich miejsc są Okinawa w Japonii, Sardynia we Włoszech czy Ikaria w Grecji. Ich długowieczność wiąże się z kilkoma wspólnymi cechami, między innymi zdrową dietą, aktywnością fizyczną oraz silnymi więziami społecznymi. Dzięki takim nawykom ludzie nie tylko żyją dłużej, ale też zachowują lepsze zdrowie na starość.

Ten napój piją stulatkowie z Ikarii

Jednym z nawyków mieszkańców Ikarii jest picie kawy. Nie jest to jednak kawa z ekspresu ciśnieniowego czy rozpuszczalna, ale tradycyjna kawa po grecku. Jest ona drobno mielona i gotowana w tygielku. Sekretem takiej kawy jest jej gotowanie, co pozwala na wydobycie większej ilości ochronnych związków. Chodzi przede wszystkim o przeciwutleniacze (na przykład kwas chlorogenowy), które redukują stany zapalne, niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dochodzi wtedy do osłabienia organizmu.

Przewlekły stan zapalny jest niezwykle szkodliwy dla naszego zdrowia i może prowadzić między innymi do wielu chorób przewlekłych, ale też szybszego starzenia się komórek. Co więcej, mieszkańcy Ikarii piją kawę powoli, zazwyczaj w towarzystwie sąsiadów lub rodziny. To z kolei redukuje poziom kortyzolu. Taki rytuał jest też pretekstem do odpoczynku i rozmowy.

Jakie jeszcze właściwości ma kawa?

Kiedyś kawa kojarzyła się ze szkodliwym napojem z uwagi na to, że jej duże ilości wpływają negatywnie na ciśnienie. Dziś wiemy, że gdy zachowamy umiar w jej piciu, jest to niezwykle zdrowy napój. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale picie kawy zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, obniża także ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera czy Parkinsona. Jej spożywanie dobrze działa też na nasz metabolizm, ale również wątrobę. Dodatkowo pomaga w odchudzaniu, ponieważ stymuluje termogenezę. Wpływa także na zmniejszenie apetytu.

Bardzo ważne jest jednak to, że najwięcej korzyści zdrowotnych czerpiemy z kawy czarnej, bez dodatku cukru. Unikaj też syropów smakowych i sztucznych dodatków. które pozbawić kawę jej dobroczynnego działania.

