Tylko 25 kcal w 100 g i dużo błonnika. Polacy mijają to warzywo w sklepie

Często zachwycamy się właściwościami zdrowotnymi produktów z innych krajów, zapominając o naszych lokalnych, które możemy kupić w warzywniaku lub na bazarku. Ja osobiście uwielbiam bakłażany i zaczęłam jeść je ostatnio naprawdę często, zwłaszcza że są dość tanie, a do tego to idealny element jadłospisu, gdy nie chcemy przybrać na wadze.

Bakłażan idealny dla osób na diecie

Przede wszystkim bakłażan będzie dobrym elementem jadłospisu dla osób dbających o linię. W 100 gramach tego warzywa jest jedynie 25 kcal. To pozwala zjeść sycący posiłek bez poczucia ciężkości i obawy o sylwetkę. To warzywo będzie też idealne dla osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. Bakłażan jest też bogaty w błonnik pokarmowy, który wspiera trawienie i daje długotrwałe uczucie sytości, co w połączeniu z jego niskim indeksem glikemicznym sprawia, że jest bezpieczny dla diabetyków.

Pamiętaj jednak, że choć sam bakłażan nie jest kaloryczny, to podczas smażenia potrafi wchłonąć duże ilości oleju. Najlepiej więc wybrać inny rodzaj obróbki termicznej (pieczenie, duszenie lub grillowanie), jeśli zależy ci na tym, by danie nie było kaloryczne.

Jakie jeszcze właściwości ma bakłażan?

Jednak niskokaloryczność to dopiero początek zalet tego warzywa. Bakłażan jest bogaty w antyoksydanty, a konkretnie nasuninę. Jest to silny przeciwutleniacz, który znajduje się w jego ciemnej skórce i chroni komórki przed działaniem wolnych rodników.

Bakłażan jest też dobrym źródłem potasu, który jest kluczowy dla prawidłowej pracy serca i regulacji ciśnienia krwi. Pomaga usuwać nadmiar sodu z organizmu, przyczyniając się do obniżenia poziomu ciśnienia tętniczego.

W kuchni można przyrządzić go na wiele sposobów. Możesz usmażyć go na patelni z oliwą, upiec czy ugrillować. Będzie idealny jako przystawka czy dodatek do zapiekanek, a także składnik past kanapkowych. Koniecznie zrób też kotleciki z bakłażana. Pamiętaj też, by posypać go odrobiną soli i zostawić na około 10–20 minut, aby puścił sok i stracił lekką goryczkę, a następnie osusz papierowym ręcznikiem.

