W Biedronce i Lidlu „2+2 gratis”. Tłumy ruszą po wielkanocne zapasy

Wielkanoc już tuż-tuż. To czas, gdy w wielu domach zaczyna się wielkie pieczenie. W kuchni pachnie babkami, mazurkami i innymi świątecznymi ciastami. Przygotowujemy wtedy pyszne wypieki dla rodziny i gości. Dlatego warto już teraz, korzystając z promocji, zrobić mały zapas masła i margaryny. Dzięki temu podczas przedświątecznych przygotowań niczego nie zabraknie, a przy okazji można sporo zaoszczędzić.

Tanie masło i margaryna

Jeśli masz w planach przedświąteczne pieczenie, to koniecznie wybierz się do Biedronki. Do 21 marca kupisz tam margarynę „Kasię” (250 g) w ramach promocji „2 plus 2 gratis”. Oznacza to, że kupując dwa opakowania, kolejne dwa dostaniesz całkowicie za darmo. Za każdą z czterech sztuk zapłacisz wtedy jedynie 2,49 zł. Cena poza promocją to 4,99 zł. Limit dzienny to 8 sztuk na kartę Moja Biedronka.

Z kolei do 18 marca wszystkie masła w kostkach (200 g) kupisz w ramach oferty „3 plus 3 gratis”. Limit dzienny to 6 sztuk na kartę Moja Biedronka (maksymalnie 3 gratis).

W Lidlu również dostaniesz te produkty w świetnej cenie. Tylko we wtorek (17 marca) margaryna „Kasia” jest objęta promocją „2+2 gratis”. Limit to 6 opakowań gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej przechowywać w lodówce, w temperaturze około 4–7°C. Warto trzymać je w zamkniętym pojemniku albo w oryginalnym opakowaniu, żeby nie przechodziło zapachami z innych produktów. Jeśli planujesz zużyć je w ciągu kilku dni, niewielką ilość można zostawić w maselniczce poza lodówką – wtedy łatwiej się rozsmarowuje. Trzeba jednak uważać, żeby nie stało w ciepłym miejscu ani na słońcu, bo wtedy szybko się psuje. Gdy kupisz więcej masła na zapas, można je też zamrozić, a po rozmrożeniu nadal nadaje się do jedzenia i pieczenia.

