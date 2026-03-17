Pijesz kolejną kawę i dalej brak energii? Japończycy robią to inaczej

Pierwsze zderzenie z matchą bywa brutalne. Jej smak jest trawiasty i daleki od kawy. Dlatego jedni odpadają po pierwszym łyku, a inni wracają do niej codziennie. W Japonii to nic nowego – tam matcha nie jest modą z kawiarni, tylko częścią codzienności. To nie jest kolejny trend, który zniknie za miesiąc.

Matcha działa inaczej niż kawa, wolniej, stabilniej, bez gwałtownego zjazdu. I właśnie ten efekt sprawia, że coraz więcej osób zamienia espresso na coś zielonego.

Co naprawdę daje matcha?

Na pierwszy rzut oka to tylko zielony proszek. Efekty widać dopiero po kilku dniach – i to w momentach, kiedy kawa może zawodzić.

1. Pobudzenie bez tak gwałtownego „szarpnięcia” jak po kawie

Kawa u wielu osób działa szybko i intensywnie. Matcha też zawiera kofeinę, ale oprócz niej dostarcza L-teaninę – aminokwas naturalnie obecny w herbacie. To właśnie ten duet jest kluczowy: badania sugerują, że połączenie kofeiny i L-teaniny może wspierać uwagę, koncentrację i poczucie spokojniejszej czujności.

To nie jest stan „zen” dla każdego. I nie ma co tego tak sprzedawać. Reakcja organizmu jest indywidualna, ale wiele osób zauważa, że zamiast nerwowego pobudzenia pojawia się bardziej kontrolowana energia.

2. Może lekko wspierać metabolizm

Matcha zawiera dużo katechin, w tym EGCG – jeden z głównych związków aktywnych w zielonej herbacie. W badaniach to właśnie on jest łączony z większym spalaniem energii i tłuszczu w ciągu dnia.

Tyle że skala nie jest spektakularna. W klasycznym badaniu zielona herbata zwiększała dobowy wydatek energetyczny o kilka procent. Jest to więc coś, co działa w tle, a nie efekt, który zobaczysz po tygodniu. Dlatego matcha może delikatnie pomóc, ale nie „odpali” metabolizmu i nie zastąpi ruchu. To wsparcie, nie rozwiązanie.

3. Pijesz cały liść, a nie tylko napar

W przypadku klasycznej herbaty większość składników zostaje w fusach. Przy matchy spożywasz zmielony liść w całości, więc do organizmu trafia więcej naturalnych związków roślinnych, w tym katechin i kofeiny.

To realna różnica, ale nie powód, by mówić o „detoksie” czy cudownym oczyszczaniu organizmu. Takie obietnice brzmią dobrze, ale nie mają solidnego pokrycia w badaniach.

Kto powinien uważać z matchą?

I tu pojawia się druga strona medalu. Matcha to nie jest zwykła herbata, tylko jej skoncentrowana forma. A to robi wielką różnicę. U części osób może działać świetnie, u innych napar szybko pokaże słabsze strony.

Najwięcej ostrożności w piciu matchy powinny zachować osoby z niedoborem żelaza. Związki obecne w herbacie mogą ograniczać jego wchłanianie, zwłaszcza jeśli pijesz ją razem z posiłkiem. W praktyce wystarczy nie popijaj nią obiadu.

Podobnie jest z żołądkiem. W teorii to tylko napój, w praktyce – dość intensywny. Pita na czczo potrafi wywołać mdłości albo dyskomfort, szczególnie u osób wrażliwych.

Jest też kwestia kofeiny. Matcha nie pobudza tak gwałtownie jak kawa, ale nadal ją zawiera, więc w ciąży albo przy niektórych lekach lepiej nie traktować jej jak „niewinnej herbatki”.

Na koniec rzecz, o której mało kto mówi przy kasie: jakość. Liście herbaty działają jak gąbka i chłoną to, co jest w glebie. Dlatego różnica między dobrą matchą a najtańszym proszkiem to nie tylko smak, ale też skład. I tu naprawdę nie warto iść na skróty.

Czy warto zamienić kawę na matchę?

Nie każdy powinien zamieniać kawę na matchę. I tyle. Jeśli dobrze tolerujesz kawę i nie masz po niej zjazdów energii, nie ma powodu nic zmieniać. Ale jeśli znasz uczucie roztrzęsienia, nagłego spadku formy albo „mgły” po kilku godzinach od espresso, matcha może być sensowną alternatywą. Nie daje tak mocnego uderzenia na start. Działa ciszej, ale często dłużej. I dla wielu osób to właśnie robi największą różnicę.

W praktyce najprościej zacząć od małej ilości matchy i nie traktować jej jak rytuału – zwykły spieniacz do mleka spokojnie wystarczy, żeby uniknąć grudek. Dopiero po kilku dniach widać, czy to w ogóle „twoja bajka”.

Czytaj też:

Dodaje energii i poprawia nastrój. Dodaj 10 kropli do porannej herbatyCzytaj też:

Przestałam pić kawę i herbatę do posiłku. Po miesiącu morfologia mnie zaskoczyła