3 filiżanki dziennie mogą spowalniać starzenie. Naukowcy to potwierdzają

Dla wielu osób herbata to coś więcej niż zwykły napój. Często towarzyszy nam od samego rana, ale równie chętnie sięgamy po nią w ciągu dnia, na przykład, żeby się ogrzać lub po prostu odpocząć podczas jej picia. A przy okazji herbata, podobnie jak kawa, może pozytywnie wpływać na organizm.

Ten napój spowalnia starzenie się

Naukowcy przeanalizowali wpływ picia herbaty na tempo starzenia się biologiczne. Badanie zostało opublikowane na łamach „Lancet Regional Health – Western Pacific” pod tytułem „Tea consumption and attenuation of biological aging: a longitudinal analysis from two cohort studies”. Wzięło w nim udział ponad 14 tysięcy uczestników z Chin oraz Wielkiej Brytanii.

Eksperci monitorowali ich nawyki na przestrzeni kilku lat. Odkryli oni, że regularne spożywanie herbaty wiąże się ze spowolnieniem tempa starzenia biologicznego. Specjaliści mierzyli to za pomocą specjalistycznych biomarkerów klinicznych. Do obliczeń wykorzystano zaawansowany model statystyczny znany jako metoda Klemera-Doubala. Największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób pijących około trzech filiżanek dziennie. Zdaniem naukowców może to być więc prostą i skuteczną metodą wspierania zdrowego starzenia się społeczeństwa.

Duże znaczenie ma regularność. Największe efekty zaobserwowano u osób, które codziennie spożywały ten napar.

Co dokładnie zauważyli eksperci?

Wiek biologiczny to wskaźnik odzwierciedlający wewnętrzny stan organizmu oraz rzeczywiste tempo procesów starzenia się, które może różnić się od wieku chronologicznego (który wynika z daty urodzenia). W przeciwieństwie do wieku chronologicznego, może on być modyfikowany przez interwencje w stylu życia.

Osoby regularnie pijące herbatę wykazują wolniejsze tempo starzenia się organizmu w porównaniu do osób niepijących. To jednak nie wszystko, ponieważ zdaniem ekspertów spożywanie herbaty pełni rolę w profilaktyce schorzeń wynikających ze starzenia się organizmu. Nawet u osób, które nie piły wcześniej tego napoju, a zaczęły to robić regularnie, odnotowano spadek tempa starzenia biologicznego w porównaniu do osób, które konsekwentnie tego nie robiły.

Co jeszcze jest ważne?

Źródła podkreślają, że starzenie biologiczne jest procesem, który można modyfikować poprzez interwencje w stylu życia. Oprócz picia herbaty ważne są także nawyki takie jak aktywność fizyczna, dieta, kontrola masy ciała oraz unikanie palenia i nadmiernego spożycia alkoholu.

Należy też wspomnieć o tym, że aby cieszyć się życiem w zdrowiu konieczne są regularne badania profilaktyczne.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ herbaty na proces starzenia

Czy picie herbaty naprawdę może spowolnić starzenie się?

Tak. Badania przeprowadzone na grupie ponad 14 tysięcy uczestników z Chin i Wielkiej Brytanii wykazały, że regularne spożywanie herbaty wiąże się ze spowolnieniem tempa starzenia biologicznego. Naukowcy potwierdzili to, monitorując specjalistyczne biomarkery kliniczne u osób badanych.

Ile filiżanek herbaty dziennie warto pić dla najlepszych efektów?

Zgodnie z wynikami analiz, największe korzyści zdrowotne odnotowano u osób pijących około trzech filiżanek herbaty dziennie. Kluczowa jest tutaj również regularność – najbardziej widoczne efekty zaobserwowano u osób, które spożywały ten napar każdego dnia.

Czym różni się wiek biologiczny od chronologicznego?

Wiek chronologiczny wynika bezpośrednio z daty urodzenia.

Wiek biologiczny to wskaźnik odzwierciedlający wewnętrzny stan organizmu i rzeczywiste tempo jego zużycia.

Co istotne, wiek biologiczny (w przeciwieństwie do chronologicznego) można modyfikować poprzez zmiany w stylu życia, takie jak właśnie włączenie herbaty do codziennej diety.

Czy osoby, które wcześniej nie piły herbaty, mogą jeszcze odnieść korzyści?

Oczywiście. Badanie opublikowane w „Lancet Regional Health” wskazuje, że u osób, które wcześniej nie piły tego napoju, a zaczęły to robić regularnie, odnotowano spadek tempa starzenia biologicznego w porównaniu do osób, które konsekwentnie unikały herbaty.

