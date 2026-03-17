Polacy kochają pieczarki, ale to te grzyby Chińczycy nazywają „najzdrowszymi na świecie”

W różnych częściach świata ludzie sięgają po inne produkty. Przez to kuchnie poszczególnych krajów tak bardzo się od siebie różnią i potrafią zaskakiwać. Warto czerpać inspirację z innych państw, bo to świetny sposób na poznawanie nowych smaków, ale też na urozmaicenie codziennej diety. Wprowadzając do niej nowe składniki, możemy sprawić, że nasz organizm będzie lepiej funkcjonować.

Grzyby popularne w Chinach

W Polsce jednymi z najbardziej popularnych grzybów są pieczarki. Zupełnie inaczej jest jednak w Chinach, ponieważ tam prym wiodą grzyby shiitake (znane też jako twardnik jadalny). Trudno wyobrazić sobie chińską kuchnię bez ich charakterystycznego, głębokiego smaku. Dodaje się je do zup, pierożków jiaozi, duszonych warzyw czy dań z woka.

Popularność shiitake wynika też z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Chińczycy wierzą, że ich jedzenie wspomaga odporność. Nie bez powodu więc są one nazywane najzdrowszymi grzybami świata.

Mają udowodnione w literaturze naukowej pewne właściwości zdrowotne. Dla przykładu badacze zauważyli, że spożywanie shiitake skutkowało poprawą odporności, między innymi poprzez zwiększenie przeciwciał sIgA, które pomagają usuwać bakterie i wirusy z naszego organizmu – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński.

Ekspert powołał się w swojej wypowiedzi na badanie pod tytułem: „Codzienne spożywanie grzybów Lentinula edodes (shiitake) poprawia odporność człowieka: randomizowana interwencja dietetyczna u zdrowych młodych dorosłych”.

Jakie właściwości mają grzyby shiitake?

Zawierają też znaczącą ilość składników mineralnych, takich jak cynk, selen, miedź, i dużo witamin. Mają też naturalne związki o charakterze przeciwwirusowym, przeciwgrzybicznym i przeciwbakteryjnym. Dodatkowo 100 g ugotowanych grzybów ma tylko 56 kalorii, a więc produkt ten sprawdzi się również w diecie osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami.

Shiitake zawierają erytadeninę, związek, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi poprzez blokowanie jego wchłaniania i przyspieszanie metabolizmu. Pomagają również regulować ciśnienie tętnicze.

Trzeba jednak uważać przed ich zjedzeniem, ponieważ surowe lub niedogotowane u niektórych osób mogą powodować bolesną wysypkę, tzw. zapalenie skóry shiitake. Objawia się ono swędzącą wysypką przypominającą zadrapania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o grzyby shiitake

Jakie właściwości zdrowotne mają grzyby shiitake?

Grzyby te są uznawane za jedne z najzdrowszych na świecie. Według badań naukowych ich codzienne spożywanie poprawia odporność (m.in. poprzez zwiększenie liczby przeciwciał sIgA zwalczających wirusy i bakterie). Dodatkowo shiitake pomagają obniżyć poziom cholesterolu oraz regulować ciśnienie tętnicze. Wykazują również działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne.

Czy grzyby shiitake są kaloryczne?

Nie, są to produkty sprzyjające redukcji masy ciała. W 100 g ugotowanych grzybów znajduje się zaledwie 56 kalorii. Dzięki niskiej kaloryczności oraz bogactwu składników mineralnych (cynk, selen, miedź) i witamin, stanowią doskonałe urozmaicenie diety osób dbających o linię.

Czy można jeść surowe grzyby shiitake?

Należy zachować dużą ostrożność. Spożycie surowych lub niedogotowanych grzybów shiitake może u niektórych osób wywołać tzw. zapalenie skóry shiitake. Jest to bolesna i swędząca wysypka, która swoim wyglądem przypomina zadrapania. Aby uniknąć tych dolegliwości, grzyby powinny być poddane odpowiedniej obróbce cieplnej.

Do czego wykorzystuje się shiitake w kuchni?

Grzyby te są fundamentem kuchni chińskiej ze względu na swój głęboki, charakterystyczny smak. Najczęściej dodaje się je do:

tradycyjnych chińskich zup,

pierożków jiaozi,

duszonych warzyw,

dań przygotowywanych w woku.

