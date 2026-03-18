Po tej jednej rzeczy poznasz idealne awokado. Nigdy nie wybieraj „na oko”

Awokado z roku na rok zyskuje w Polsce coraz większą popularność i na dobre zadomowiło się w naszej kuchni. Dziś jest łatwo dostępne w większości sklepów i chętnie wykorzystywane zarówno w prostych kanapkach, jak i bardziej wyszukanych daniach.

Coraz więcej osób docenia jego wartości odżywcze. Jest to źródło zdrowych tłuszczów, witamin i składników mineralnych, które wspierają pracę organizmu. Regularne sięganie po awokado może być więc nie tylko modnym, ale przede wszystkim rozsądnym nawykiem żywieniowym.

Trik na rozpoznanie idealnego awokado

Niemal każdy, kto kupuje awokado, wie, że należy ocenić jego barwę (powinna być bez ciemnych plam) oraz nacisnąć skórkę – jeśli się zapada, oznacza to, że owoc jest dojrzały.

Jeżeli po sprawdzeniu miękkości i koloru skórki wciąż nie jesteśmy pewni, czy awokado jest dojrzałe, warto zajrzeć pod szypułkę. Po jej zdjęciu miąższ powinien mieć jasnożółty lub jasnozielony kolor. Jeśli natomiast pojawiają się ciemne plamki lub brązowy odcień, oznacza to, że owoc jest przejrzały. Z kolei jeśli szypułkę trudno zdjąć, awokado prawdopodobnie jest jeszcze niedojrzałe.

Jak przechowywać ten owoc?

Najlepiej trzymać awokado w kuchni, w temperaturze pokojowej, ale z dala od bezpośredniego ciepła. Gdy przekroisz owoc i zużyjesz tylko jedną połówkę, drugą warto zostawić z pestką, skropić sokiem z cytryny, szczelnie zamknąć w pojemniku i wstawić do lodówki. Bez odrobiny cytryny miąższ bardzo szybko ciemnieje i robi się brunatny. Pestka pomaga nieco spowolnić ten proces, bo ogranicza kontakt środka owocu z powietrzem.

Jak przyspieszyć dojrzewanie awokado?

Tak naprawdę najlepiej po prostu uzbroić się w cierpliwość. Trzeba jednak uważnie obserwować awokado, żeby nie przegapić momentu, kiedy jest idealnie dojrzałe. Istnieją jednak też sposoby, które mogą przyspieszyć dojrzewanie owocu.

Jednym z takich sposobów jest włożenie awokado do papierowego worka razem z bananem albo jabłkiem. Niestety czasami ten proces trwa nawet dwa dni. Innym rozwiązaniem jest owinięcie awokado w folię aluminiową i pieczenie w temperaturze 100°C. W zależności od tego, jak twarde jest awokado na początku, może to zająć nawet do godziny.

Czytaj też:

