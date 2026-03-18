Zamiast orzechów włoskich jedz te. Mają prawie 3 razy więcej żelaza

Orzechy włoskie są uznawane za „superfood” nie bez powodu. Ich jedzenie przynosi mnóstwo korzyści. Są skarbnicą kwasów omega-3 i przeciwutleniaczy, które poprawiają pamięć, koncentrację i chronią komórki nerwowe. Z kolei dzięki wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pomagają obniżyć poziom „złego” cholesterolu (LDL) i wspierają prawidłowe ciśnienie krwi. Okazuje się jednak, że pod względem zawartości żelaza wygrywają z nimi pistacje.

Wybierz to zamiast orzechów włoskich

Pistacje wyróżniają się znacznie wyższą zawartością żelaza niż orzechy włoskie, co może mieć znaczenie dla osób dbających o odpowiedni poziom tego pierwiastka w diecie. Jak wyjaśniła dietetyczka Natalia Chmielewska w opublikowanym wpisie na Instagramie, w 100 gramach pistacji znajduje się około 6,7 mg żelaza, podczas gdy orzechy włoskie dostarczają jedynie około 1,8 mg. Różnica jest więc wyraźna i sprawia, że pistacje mogą być lepszym wyborem dla osób, które chcą zwiększyć spożycie żelaza w naturalny sposób.

Niedobór żelaza najczęściej daje o sobie znać przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem i problemami z koncentracją, nawet przy niewielkim wysiłku. Często pojawia się też bladość skóry, łamliwość paznokci oraz wypadanie włosów. U niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy, duszność albo uczucie kołatania serca, szczególnie przy większym wysiłku.

Jakie jeszcze właściwości mają pistacje?

To jedyne orzechy, które zawierają luteinę i zeaksantynę. Brzmi skomplikowanie, ale w praktyce to naturalne „filtry”, które chronią nasz wzrok przed uszkodzeniami i starzeniem się.

Mają one też mniej kalorii niż na przykład orzechy włoskie czy orzechy macadamia. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nadal jest to kaloryczna przekąska. To, co wyróżnia je spośród innych orzechów, to duża zawartość białka. Są bogate w błonnik, który działa trochę jak „miotełka” dla naszego układu pokarmowego. Dodatkowo wspierają rozwój dobrych bakterii w jelitach, co przekłada się na lepszą odporność i ogólne samopoczucie.

Pistacje pomagają dbać o prawidłowy poziom cholesterolu. Dzięki zawartości zdrowych tłuszczów i błonnika wspierają nasze naczynia krwionośne, co jest kluczowe dla zdrowia serca. Mają one też niski indeks glikemiczny, co oznacza, że po ich zjedzeniu poziom cukru we krwi nie skacze gwałtownie. Najlepiej wybierać te naturalne, bez dodatku soli. Dietetycy sugerują, że idealna porcja to około jedna garść dziennie.

