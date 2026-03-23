Sięgasz po nabiał light, żeby schudnąć? Dietetyczka: organizm może reagować odwrotnie, niż myślisz

W sklepach półki uginają się od produktów mlecznych typu fit, light i high protein. Kuszą obietnicą niższej kaloryczności i lepszego wpływu na zdrowie. Wiele osób traktuje je jako bezpieczniejszy wybór, szczególnie gdy chce schudnąć albo zadbać o organizm. Ale czy rzeczywiście mniej tłuszczu oznacza więcej korzyści? Na to pytanie odpowiedziała dietetyczka Katarzyna Jurasz.

Dlaczego produkty „light” to nie zawsze lepszy wybór?

Wydaje się, że im mniej kalorii w diecie, tym lepiej. Warto pamiętać, że tłuszcz w nabiale nie jest tylko „zbędnym dodatkiem”. To również nośnik wielu składników bioaktywnych. Odtłuszczanie mleka zmienia jego skład. Zaburzeniu ulegają proporcje niektórych związków, w tym hormonów i substancji wpływających na gospodarkę metaboliczną. Badania obserwacyjne wskazują, że osoby sięgające głównie po produkty niskotłuszczowe mogą częściej doświadczać zaburzeń hormonalnych, zwłaszcza w kontekście owulacji.

Włączenie umiarkowanej ilości produktów mlecznych o wyższej zawartości tłuszczu wiązało się z lepszym zdrowiem hormonalnym – podkreśla dietetyczka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Jak jeszcze nabiał typu light wpływa na organizm?

Spożywanie dużych ilości produktów niskotłuszczowych stymuluje wydzielanie IGF-1, czyli insulinopodobnego czynnika wzrostu. Działa on – jak zaznacza ekspertka – podobnie do insuliny. Wpływa na wiele procesów zachodzących w organizmie. Jeśli jego poziom jest zbyt wysoki, może nasilać problemy metaboliczne, takie jak na przykład insulinooporność. Zakłóca też komunikację między mózgiem a jajnikami, a co za tym idzie wytwarzanie hormonów regulujących płodność. W dodatku zwiększa produkcję androgenów, a konsekwencji nasila trądzik i inne towarzyszące jej objawy.

Czy produkty typu light są niezdrowe?

Nie musisz unikać produktów typu light jak ognia. One też mają swoje zalety. Są cenione przede wszystkim za wysoką zawartość białka. Ważne jest to, by zachować równowagę i sięgać po nie z umiarem.

Wybierz czasem zwykłą mozzarellę zamiast light […] twaróg i mleko półtłuste zamiast odtłuszczonych. Sięgaj po różnorodne sery np. ser feta, halloumi, parmezan. Miej w diecie kefir i/lub maślankę. Nie wybieraj nabiału „high protein” (sam w sobie ma już dosyć białka) – radzi specjalistka.

Najważniejsze jest to, jak wygląda cały jadłospis. Nawet najlepszy produkt nie zadziała, jeśli reszta menu będzie przypadkowa. Organizm nie potrzebuje diety „idealnej”, lecz stabilnej i różnorodnej.

