Dietetyk zaskoczony mlekiem z Biedronki. Ma skład jak zwykłe, a smakuje o niebo lepiej

Mleko to jeden z tych produktów, które niemal zawsze trafiają do koszyka podczas zakupów. Trudno się temu dziwić, bo ma naprawdę szerokie zastosowanie w kuchni. Wykorzystuje się je zarówno do przygotowywania różnych potraw, jak i wypieków. Dla wielu osób to także nieodłączny dodatek do porannej kawy.

To mleko smakowe poleca dietetyk

Żeby taka kawa smakowała jeszcze lepiej, często wybieramy mleka smakowe. Na instagramowym profilu „Dietetykanienażarty” ekspert Arkadiusz Matras przedstawił mleko, które go pozytywnie zaskoczyło. Chodzi o waniliowe mleko marki „Łaciate”, które kupisz w Biedronce. Jego wielkim plusem jest to, że nie zawiera cukru, w przeciwieństwie do innych tego rodzaju mlek smakowych.

A do tego skład ma jak normalne mleko – zauważył specjalista od zdrowego odżywiania.

Ten produkt świetnie pasuje nie tylko do kawy, ale też owsianek i szejków.

Kto nie powinien pić tego mleka?

Jak zauważył ekspert, tego mleka nie powinny pić osoby wrażliwe na sukralozę. To sztuczny słodzik, który daje słodki smak, ale praktycznie nie ma kalorii i często jest dodawany do produktów „light”.

I choć zawsze zdrowiej wybrać normalne mleko, to my uspokajam – umiarkowane ilości sukralozy w diecie nie muszą być szkodliwe. I nadal taki wybór jest lepszy niż mleko waniliowe z cukrem – podsumował specjalista.

I choć wspomniane mleko jest polecane przez dietetyka i ma dobry skład, to należy zachować czujność przy sklepowych półkach. Warto pamiętać, że większość produktów smakowych wciąż opiera się na syropie glukozowo-fruktozowym. Wybierając zamienniki, zawsze rzućmy okiem na tabelę wartości odżywczych.

Czy mleko UHT jest zdrowe?

Wokół mleka UHT narosło sporo mitów, ale prawda jest taka, że obróbka termiczna wcale nie „zabija” jego wartości. Najważniejsze składniki, czyli białko, tłuszcz i wapń, zostają nienaruszone – nasz organizm przyswaja je tak samo dobrze, jak z mleka prosto z lodówki. Jeśli chodzi o witaminy, to owszem, poziom tych z grupy B czy witaminy C może spaść o jakieś 10–20 procent, ale w skali całej naszej diety to naprawdę niewielka różnica. Mleko UHT to po prostu wygodna opcja, która pod względem prozdrowotnym właściwie nie odstaje od produktów pasteryzowanych.

