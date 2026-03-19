W Lidlu kawa przeceniona na 23,99 zł. Tylko przez dzień i z limitem

Pewnie wielu z nas zna ten moment, gdy rano mamy kilka minut dla siebie podczas picia kawy. Dla mnie to ulubiony czas podczas rozpoczęcia dnia. Jednak widok aktualnych cen kawy potrafi skutecznie popsuć humor. Dlatego warto korzystać z różnych promocji na ten produkt.

Tania kawa w Lidlu

W najbliższych dniach w Lidlu szykuje się duża zniżka na kawę Lavazza Qualità Oro. Paczkę 250 g kupisz za 23,99 zł. Cena regularna to 36,99 zł, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. To jedna z tych kaw, które rzadko schodzą poniżej pewnego progu cenowego, więc ta oferta brzmi naprawdę dobrze.

Zanim jednak pobiegniesz do kasy, pamiętaj o kilku drobiazgach, bo bez nich cena nie spadnie. Najpierw musisz aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować aplikację przy kasie. Wtedy otrzymasz specjalny rabat. Ważne jest też to, że na zakupy nie masz zbyt dużo czasu, ponieważ ta promocja będzie trwać tylko przez jeden dzień – chodzi o najbliższą sobotę (21 marca). Obowiązuje też limit, są to dwa opakowania na kupon.

Jak przechowywać kawę?

Wiele osób popełnia ten sam błąd i od razu po przyjściu ze sklepu przesypuje kawę do ozdobnego, przezroczystego słoika, który dumnie stawia na blacie, często też przy oknie, a więc w pełnym słońcu. To najkrótsza droga do tego, żeby ziarna straciły cały swój aromat.

Przede wszystkim ważne jest, żeby kawa nie miała styczności ze słońcem, ale też z tlenem oraz wilgocią. Najlepiej po prostu zostawić ją w tym oryginalnym opakowaniu, w którym ją kupiliśmy. Wystarczy szczelnie zawinąć górę klipsem i schować do ciemnej szafki, z dala od kuchenki czy czajnika, gdzie zawsze jest cieplej. Lepiej też nie trzymać kawy w lodówce, ponieważ ten produkt chłonie zapachy innych artykułów spożywczych.

