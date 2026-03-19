Wystarczą 3 gramy dziennie. Ta przyprawa zbija ciśnienie i chroni serce

Imbir to dla większości z nas przede wszystkim ten charakterystyczny, ostry smak, który idealnie ratuje sytuację w mroźne wieczory, gdy dodamy go do herbaty. Automatycznie kojarzymy go z przyjemnym ciepłem rozchodzącym się po organizmie i tym specyficznym aromatem, bez którego trudno wyobrazić sobie zimową kuchnię. Okazuje się jednak, że ta przyprawa ma znacznie więcej właściwości i doskonale wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale też zdrowie.

Ta przyprawa obniża ciśnienie tętnicze

Jedną z nich jest to, że jego spożywanie obniża ciśnienie tętnicze.

Imbir polecam osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze czy po prostu osobom, które borykają się ze zbyt wysokim ciśnieniem krwi. Bo, jak pokazuje opracowanie naukowe z 2019 roku, spożywanie imbiru wiąże się z obniżeniem zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego ciśnienia krwi – wyjaśnił dietetyk Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Czy suplementacja imbiru obniża ciśnienie krwi? Systematyczny przegląd i metaanaliza badań klinicznych”.

Autorzy tej pracy wykazali, że na skutek jedzenia imbiru można obniżyć skurczowe ciśnienie krwi o nieco ponad 6 mmHg, zaś rozkurczowe o 2 mmHg. Skuteczna porcja imbiru to 3 g w formie sproszkowanej. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński zauważył również, że jedzenie imbiru może nas też w pewien sposób ustrzec przed rozwojem nadciśnienia tętniczego. Dowodzi tego badanie pod tytułem „Ocena dziennego spożycia imbiru w profilaktyce chorób przewlekłych u dorosłych: badanie przekrojowe”. Spożywanie od 2 do 6 g sproszkowanego imbiru dziennie zmniejsza ryzyko nadciśnienia o 8 procent.

Jakie jeszcze właściwości ma imbir?

Imbir przede wszystkim jest naturalną tarczą przeciwzapalną. Posiada bowiem dwa kluczowe związki: gingerol i shogaol. To one odpowiadają za ten charakterystyczny, piekący smak, ale ich rola jest znacznie ważniejsza. Działają one przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Co to oznacza w praktyce? Nasz organizm codziennie walczy z tzw. wolnymi rodnikami. Te cząsteczki uszkadzają komórki i przyspieszają starzenie. Imbir neutralizuje je, chroniąc nasz organizm w ten sposób przed wieloma chorobami.

Imbir wspomaga też wydzielanie soków żołądkowych i poprawia pracę jelit. Jest też świetnym sposobem na mdłości. Wspiera również metabolizm. Regularne spożywanie tej przyprawy może też pomóc w bólach stawów. Działa też odkażająco, przeciwbakteryjnie i wykrztuśnie, dlatego będzie świetnym „naturalnym lekarstwem" podczas przeziębień.

Robię je zamiast naleśników. Te 2-składnikowe placuszki są lekkie i sycą na długoCzytaj też:

Zamiast orzechów włoskich jedz te. Mają prawie 3 razy więcej żelaza