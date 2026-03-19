Był podstawą śniadań w PRL-u. Źródło białka idealne podczas odchudzania

Jednym z bardzo popularnych produktów w czasach PRL-u był twaróg. Jadło się go na śniadanie z różnymi dodatkami lub w postaci pasty do kanapek. Często też przygotowywało się naleśniki nadziane właśnie białym serem. To jednak nie wszystko. Polacy opanowali sztukę przetwarzania go w formy, które do dziś budzą w nas niemal dziecięcą nostalgię. To przecież jeden z głównych składników pierogów ruskich, leniwych czy kultowego już w naszym kraju ciasta, czyli sernika. Oprócz tego, że można wykorzystać ten produkt na wiele sposobów, jest on też bardzo zdrowy.

Twaróg to świetne źródło białka

Twaróg to niewątpliwie dobre źródło białka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne – powiedział dietetyk Rafał Koller w opublikowanym nagraniu.

Białko w twarogu to kazeina. Jak wyjaśnił ekspert, cechą takiego białka jest powolny rozkład do aminokwasów. Dzięki temu zapewnia długotrwałe dostarczanie go do organizmu w celu regeneracji mięśni. Jest więc idealny dla sportowców oraz osób starszych, u których zapobiega sarkopeni (utracie masy mięśniowej).

Taki ser składa się z mleka pasteryzowanego i kultur bakterii mlekowych. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, w 100 g twarogu półtłustego jest aż 16 g białka.

Dlaczego warto jeść biały ser?

Twaróg jest również sprzymierzeńcem odchudzania. Jego główną zaletą jest niska gęstość kaloryczna, co w praktyce oznacza, że możesz nałożyć sobie na talerz naprawdę solidną porcję, najeść się do syta, a mimo to nie dostarczyć organizmowi nadmiaru kalorii.

Warto też raz na zawsze rozprawić się z mitem, że twaróg to tylko „zapychacz”. Mimo że w procesie produkcji traci część wapnia na rzecz serwatki, to wciąż dostarcza go w pakiecie z fosforem w proporcjach idealnych dla naszych kości. Do tego dochodzą witaminy z grupy B, które dbają o nasze nerwy i sprawiają, że mamy więcej energii w ciągu dnia.

Warto sięgać po twaróg półtłusty (a nie chudy), ponieważ zawarty w nim tłuszcz jest niezbędny do prawidłowego przyswojenia wapnia i witamin. Co istotne, dzięki procesowi fermentacji mlekowej ma on znacznie mniej laktozy niż świeże mleko, więc zazwyczaj jest lepiej tolerowany przez osoby z jej lekką nietolerancją.

