Dietetyczka sięga po tę zupę ze sklepu. „To jedyny gotowy produkt, który ma ogromny sens”

Hasło „gotowe zupy” wielu osobom przywodzi na myśl sproszkowane produkty typu instant pełne sztucznych dodatków i wzmacniaczy smaku. Na szczęście w ofercie sklepów i supermarketów można znaleźć inne znacznie smaczniejsze i zdrowsze alternatywy, które również nie wymagają długiego przyrządzania. Na jedną z nich zwróciła uwagę dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska.

Wrzuciła ten przysmak do koszyka, gdy tylko zobaczyła go na półce. Jej ocena nie pozostawia wątpliwości. „Jestem na tak. Absolutnie uwielbiam gotowe zupki i uważam, że to jedyny gotowy produkt, który ma ogromny sens! – podkreśla w opublikowanym materiale.

Jaką gotową zupę poleca dietetyczka?

Świetne wrażenie zrobił na specjalistce kapuśniak z wędzonym boczkiem marki SzamaMM. Produkt można kupić w Żabce. Za jedno opakowanie o pojemności 380 gramów trzeba zapłacić 6,99 zł. Warto to zrobić, bo ten gotowiec ma naprawdę bardzo dobry skład. Na pierwszym miejscu mamy wodę, a na drugim – kapustę kiszoną (21,4 procent). Znajdziemy w nim również warzywa (ziemniaki, korzeń pietruszki, cebulę, marchew, pora itp.), a także mięso, a dokładniej boczek wieprzowy wędzony parzony i łopatkę wieprzową parzoną. Całości dopełnia olej rzepakowy i pasta czosnkowa. Przysłowiową kropką nad i są natomiast przyprawy, w tym spora ilość soli.

Wartość odżywcza produktu też wypada całkiem przyzwoicie. Stugramowa porcja dostarcza 42 kilokalorii, 3 gramów tłuszczu i tylko 0,9 g cukrów. Zawartość błonnika i białka wynosi odpowiednio 2,1 i 1,6 grama. Jakość zupy dietetyczka oceniła jako dobrą. Tego typu posiłek sprawdzi się doskonale jako awaryjny obiad. Możesz śmiało po niego sięgać, gdy nie masz czasu na gotowanie. Przysmak wystarczy podgrzać w mikrofalówce lub garnku.

O czym pamiętać, kupując gotowe zupy?

Gotowe zupy zwykle są dość niskokaloryczne. Dlatego warto wzbogacić ich recepturę, by zapewniły uczucie sytości na dłużej. Można to zrobić w bardzo prosty sposób, wykorzystując popularne i łatwo dostępne produkty. Dobrze sprawdzi się na przykład jajko, tofu czy mięso jako źródło białka. Dodanie do przysmaku makaronu, kaszy czy pieczywa to z kolei świetny patent na zwiększenie ilości węglowodanów złożonych w danym posiłku. A jeśli chcesz „podbić” zawartość zdrowych tłuszczów w daniu, sięgnij po oliwę, olej lniany albo pestki dyni. „Plus dodatkowe porcje warzyw. Doprawiać […] też można po swojemu” – radzi Martyna Żmuda-Trzebiatowska.

