Pestycydy w mrożonkach. Te z Biedronki i Lidla zaskoczyły naukowców

Fundacja Pro-Test przeprowadziła szczegółowe badania laboratoryjne popularnych mieszanek mrożonych warzyw. Analizowano ich skład pod kątem obecności ponad 500 rodzajów pestycydów. „Pod lupę” wzięto dziewięć produktów – zarówno mniej znane marki własne sieci handlowych, jak i te bardziej popularne.

Co wykryto w mrożonkach z supermarketów?

W 4 z 9 przebadanych próbek nie wykryto żadnych środków ochrony roślin. Chodzi o następujące produkty: Mroźna Kraina Warzywa na patelnię letnie (Biedronka), K-Classic Warzywa na patelnię smakosza (Kaufland), Harvest Best Warzywa na patelnię klasyczne (Netto) oraz Frosta Warzywa na patelnię ulubione.

Po jednym pestycydzie znaleziono w trzech mrożonkach – Warzywach na patelnię z brokułami (Auchan), Warzywach na patelnię polskich marki Hortex oraz Warzywach na patelnię z ziemniakami Freshona z Lidla. Najwięcej „chemii”, bo po dwie substancje do zwalczania szkodników, ujawniono w Warzywach na patelnię All Seasons z Aldi oraz Warzywach na patelnię po polsku Proste Historie marki Iglotex.

Pewien niepokój badaczy wzbudziła mieszanka marki Hortex. Zawierała bowiem fensulfotion sulfon. Ten pestycyd nie został zatwierdzony do użytku na terenie UE.

„Jego obecność w tej mrożonce zaskakuje, tym bardziej że producent w nazwie podkreśla, iż warzywa są polskie. Wynika z tego, że albo polscy dostawcy Horteksu stosują zakazane pestycydy, albo Hortex nie oferuje nam wcale warzyw polskich, tylko spoza Unii Europejskiej” – czytamy w raporcie Fundacji Pro-Test.

Specjalistów martwi również spirotetramat w mrożonce z Lidla. Związek ten występuje w wielu innych produktach. Dlatego warto ograniczać jego spożycie. Może szkodliwie wpływać na płodność, a także zdrowie dziecka w łonie matki.

Musimy przyznać, że wyniki tego testu nas zaskoczyły. W badanych mieszankach warzyw liczba wykrytych pestycydów była niewielka, a w prawie połowie produktów badacze nie znaleźli ich wcale. To dobry sygnał dla konsumentów i wskazówka, że mrożone warzywa są dobrą alternatywą dla świeżych i z powodzeniem mogą stanowić uzupełnienie naszej diety w witaminy i inne korzystne dla zdrowia związki roślinne – podkreślają autorzy opracowania.

Jak wybrać dobre mrożone warzywa?

Przede wszystkim należy zwracać uwagę na skład sklepowych mieszanek. Niektóre z nich zawierają podsmażane ziemniaki oraz dodatki, takie jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy czy cukier. „Najlepiej wybierać produkty, w których składzie są po prostu same warzywa – bez dodatkowego tłuszczu. Tłuszcz zawsze można dodać samemu na patelni. Ma to znaczenie także dlatego, że tłuszcz jest najbardziej kalorycznym składnikiem diety – nawet niewielka jego ilość znacząco zwiększa kaloryczność potrawy. Każda dodatkowa łyżka oleju to 100 kcal więcej w posiłku. Gdy dodajemy go sami, mamy nad tym pełną kontrolę”– zauważają eksperci. Pod tym względem najlepiej wypadają dwa produkty – mrożonka Frosty, a także marki własnej Auchan.

