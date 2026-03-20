Neurolog nigdy nie pije kawy po tej godzinie. Sen jest nawet o 7 proc. gorszy

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy. Sięga po nią o różnych porach, by dodać sobie energii, wzmocnić koncentrację i zwiększyć wydolność organizmu. Ten nawyk wydaje się niewinny, ale może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. A wszystkiemu winien jest czas. Zwraca na to uwagę neurolog dr Faye Begeti. Sama chętnie włącza kawę do swojej codziennej rutyny. Przestrzega przy tym jednej „złotej zasady dla mózgu”.

Kiedy pić ostatnią kawę w ciągu dnia?

Ekspertka pije kawę wyłącznie do 13:15. Ta konkretna godzina wyznacza granicę, której nigdy nie przekracza. Kofeina spożywana zbyt późno może bowiem znacząco obniżać jakość nocnego wypoczynku.

Jeśli zasypiasz z kofeiną w organizmie, obniża to efektywność snu o około 7 procent. Szczególnie ogranicza sen głęboki, czyli ten etap, w którym organizm pozbywa się nieprawidłowych białek – wyjaśnia dr Begeti w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

Co więcej, ekspertka zazwyczaj pije kawę tylko w te dni, kiedy naprawdę potrzebuje pobudzenia. W pozostałe sięga po bezkofeinową „małą czarną”. Nie chce bowiem przyzwyczaić organizmu do działania kofeiny. Jednocześnie podkreśla, że związek wykazuje właściwości neuroprotekcyjne. Chroni układ nerwowy przed uszkodzeniem i spowalnia starzenie się mózgu. „Ważne, by znaleźć i zachować równowagę. Chodzi o to, by kofeina była wsparciem, a nie cichym sabotażystą snu” – zaznacza lekarka.

Dlaczego kawa po południu to zły pomysł?

Kofeina utrzymuje się w organizmie dość długo – nawet do 8 godzin. Jeśli wypijesz kawę o godzinie czternastej, to o 22 wciąż masz związek w krwioobiegu, choć oczywiście nie działa on tak mocno, jak na początku. Wiele zależy więc od tego, kiedy kładziesz się spać. Daj organizmowi czas, by pozbył się kofeiny.

Piję szklankę przed posiłkiem i nie podjadam. Ten napar działa od razuCzytaj też:

Pijesz kolejną kawę i dalej brak energii? Japończycy robią to inaczej