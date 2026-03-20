Bosacka sprawdziła 5 sklepów. Różnica cen przed Wielkanocą to ponad 40 zł

Katarzyna Bosacka zdobyła popularność jako popularyzatorka idei zdrowego odżywiania i świadomych wyborów konsumenckich. Tym razem znana dziennikarka wybrała się do sieci sklepów, by sprawdzić coś zupełnie innego. Postanowiła poszukać odpowiedzi na pytanie: gdzie można zrobić najtańsze zakupy przed Wielkanocą? W tym celu wybrała się do Auchan, Biedronki, Lidla, Dino i Carrefoura. Wyniki jej „śledztwa” mogą zaskoczyć.

Szczegóły „śledztwa” Katarzyny Bosackiej

W każdym sklepie dziennikarka kupiła ten sam zestaw popularnych artykułów spożywczych. Wkładała do koszyka kilogram ziemniaków na wagę, groszek w puszce, schab na wagę albo paczkowany (ale w całości), dziesięć jajek z wolnego wybiegu oraz kilogram białej kiełbasy. Inwestowała także w masło (lecz nie to, które znajduje się w promocji), majonez Winiary, włoszczyznę, bochenek chleba żytniego o wadze 500 gramów i waniliowe ptasie mleczko. Dobierając poszczególne produkty kierowała się dwiema zasadami – musiały być możliwie jak najtańsze i znajdować się w ofercie wszystkich pięciu sieci handlowych.

Gdzie można zrobić najtańsze zakupy przed Wielkanocą?

Po zliczeniu cen wszystkich dziesięciu artykułów spożywczych okazało się, że w zestawieniu najgorzej wypada Auchan. Zakupy kosztowały tam 152,20 zł. Na czwartym miejscu uplasował się Lidl z kwotą 137,45 zł. „Oczko” wyżej wylądował Carrefour (120,27 zł). Drugą pozycję zajął natomiast Dino. Za produkty w tej sieci Katarzyna Bosacka zapłaciła 116,36.

Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się natomiast Biedronka. Zdeklasowała rywali kwotą 110,35 zł.

Czyli pomiędzy najtańszą Biedronką a najdroższym Auchan jest aż 41 złotych i 85 groszy różnicy – podkreśla dziennikarka w opublikowanym nagraniu.

Czytaj też:

Nie w Biedronce ani Lidlu. Ten jogurt podnosi żelazo, choć inne robią odwrotnieCzytaj też:

Dietetyczka sięga po tę zupę ze sklepu. „To jedyny gotowy produkt, który ma ogromny sens”