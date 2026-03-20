Bosacka sprawdziła 5 sklepów. Różnica cen przed Wielkanocą to ponad 40 zł
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Dodano: 
Wielkanocne zakupy Źródło: Shutterstock
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób już teraz planuje lub robi świąteczne zakupy. Katarzyna Bosacka sprawdziła, która sieć ma najkorzystniejszą ofertę. Zobacz, gdzie naprawdę zaoszczędzisz.

Katarzyna Bosacka zdobyła popularność jako popularyzatorka idei zdrowego odżywiania i świadomych wyborów konsumenckich. Tym razem znana dziennikarka wybrała się do sieci sklepów, by sprawdzić coś zupełnie innego. Postanowiła poszukać odpowiedzi na pytanie: gdzie można zrobić najtańsze zakupy przed Wielkanocą? W tym celu wybrała się do Auchan, Biedronki, Lidla, Dino i Carrefoura. Wyniki jej „śledztwa” mogą zaskoczyć.

Szczegóły „śledztwa” Katarzyny Bosackiej

W każdym sklepie dziennikarka kupiła ten sam zestaw popularnych artykułów spożywczych. Wkładała do koszyka kilogram ziemniaków na wagę, groszek w puszce, schab na wagę albo paczkowany (ale w całości), dziesięć jajek z wolnego wybiegu oraz kilogram białej kiełbasy. Inwestowała także w masło (lecz nie to, które znajduje się w promocji), majonez Winiary, włoszczyznę, bochenek chleba żytniego o wadze 500 gramów i waniliowe ptasie mleczko. Dobierając poszczególne produkty kierowała się dwiema zasadami – musiały być możliwie jak najtańsze i znajdować się w ofercie wszystkich pięciu sieci handlowych.

Gdzie można zrobić najtańsze zakupy przed Wielkanocą?

Po zliczeniu cen wszystkich dziesięciu artykułów spożywczych okazało się, że w zestawieniu najgorzej wypada Auchan. Zakupy kosztowały tam 152,20 zł. Na czwartym miejscu uplasował się Lidl z kwotą 137,45 zł. „Oczko” wyżej wylądował Carrefour (120,27 zł). Drugą pozycję zajął natomiast Dino. Za produkty w tej sieci Katarzyna Bosacka zapłaciła 116,36.

Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się natomiast Biedronka. Zdeklasowała rywali kwotą 110,35 zł.

Czyli pomiędzy najtańszą Biedronką a najdroższym Auchan jest aż 41 złotych i 85 groszy różnicy – podkreśla dziennikarka w opublikowanym nagraniu.

Opracowała:
Źródło: Instagram Katarzyny Bosackiej