Aż o 30 proc. zmniejsza ryzyko stłuszczenia wątroby. Polacy powinni włączyć do diety

Dbanie o wątrobę to codzienne wybory żywieniowe. To nie tylko kwestia unikania alkoholu, ale też świadomego ograniczania przetworzonego cukru i tłuszczów trans, które potrafią obciążyć ją bardziej, niż nam się wydaje. Kiedy ona pracuje sprawnie, my mamy więcej energii, lepszą cerę i sprawniejszy metabolizm. Jej kondycja to jeden z fundamentów, na którym opiera się reszta naszego zdrowia.

Ten produkt wspiera wątrobę

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, że wątrobę „naprawia” między innymi cholina, która kiedyś była nazywana B4.

Jest to związek, który naturalnie występuje na przykład w żółtku jaj, wołowinie, mięsie z kurczaka, dorszu, łososiu, migdałach, kiełkach pszenicy i brokułach – powiedział ekspert.

Wyjaśnił również, że w kontekście wątroby działanie choliny sprowadza się do tego, że przeciwdziała ona gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie. Dodał też, że badanie pod tytułem „Spożycie choliny w diecie a niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) u dorosłych w USA: Narodowe badanie stanu zdrowia i odżywiania 2017–2018” pokazuje, iż wysokie jej spożycie wiąże się z niższym ryzykiem stłuszczenia wątroby aż o 30 procent.

W innym zaś doświadczeniu wykazano, że u kobiet ze stłuszczoną wątrobą niskie spożycie choliny powodowało większe włóknienie wątroby, czyli powstanie bliznowatej tkanki w wątrobie i nasilone uszkodzenie jej komórek, co zwiększa ryzyko pogorszenia kondycji wątroby i postępu choroby – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Z kolei praca z 2025 roku pokazała wprost, że suplementacja choliną spowodowała zmniejszenie stłuszczenia i zwłóknienia wątroby u osób, które mają schorowany ten narząd. W tym badaniu podawano cholinę w ilości 2400 miligramów dziennie przez trzy miesiące. Chodzi o pracę pod tytułem „The impact of choline supplementation on oxidative stress and clinical outcomes among patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled study”.

Ekspert zachęcił również, by prewencyjnie spożywać żywność bogatą w cholinę.

Jak jeszcze wspomóc pracę wątroby?

Regeneracja wątroby to proces, który w dużej mierze zależy od tego, co ląduje na naszym talerzu. Podstawą jest regularność – zamiast trzech dużych dań, lepiej zaplanować 5–6 mniejszych posiłków, co pozwoli uniknąć nagłych skoków obciążenia metabolicznego.

W kuchni warto postawić na lekkostrawne techniki kulinarne, takie jak gotowanie na parze, duszenie bez obsmażania czy pieczenie w folii. Kluczowe jest ograniczenie tłuszczów nasyconych i typu trans na rzecz tych zdrowych, pochodzących z olejów roślinnych, orzechów czy ryb. Pamiętajmy też o odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka (chudy drób, ryby, twaróg), które jest niezbędne do odbudowy uszkodzonych komórek. Z jadłospisu należy natomiast wyeliminować alkohol oraz ciężkie, smażone potrawy i ostre przyprawy, które tylko zaostrzają stany zapalne. Lepiej używać majeranku, kolendry, natki pietruszki, bazylii, koperku.

Czytaj też:

