Chleb na zakwasie czy pełnoziarnisty? Jeden z nich kochają jelita

Stojąc przy półce z pieczywem, często wahamy się między dwiema opcjami: chlebem na zakwasie a tym pełnoziarnistym. To klasyczny dylemat każdego, kto chce jeść zdrowo, ale nie do końca wie, na co postawić. Choć oba kojarzą nam się jako dobry wybór, to rzadko potrafimy wskazać konkretne różnice. Często wrzucamy je do jednego worka z napisem „zdrowe”, nie zastanawiając się, czy nasz żołądek bardziej potrzebuje naturalnej fermentacji, czy może solidnej dawki błonnika. Wybór więc pada na to, co akurat lepiej wygląda lub ładniej pachnie, mimo że każdy z tych chlebów działa na organizm nieco inaczej.

Który chleb jest lepszy: na zakwasie czy pełnoziarnisty?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oba są świetną alternatywą dla białego pieczywa, ale wybór konkretnego rodzaju powinien zależeć od tego, czego akurat potrzebuje twoje ciało.

Chleb na zakwasie jest lżejszy dla żołądka i pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi dzięki procesowi fermentacji. Chleb pełnoziarnisty to kopalnia błonnika oraz minerałów, takich jak potas czy magnez. Oba rodzaje świetnie wpisują się w zbilansowaną dietę, ale mają inne zadania.

Wybierz pełnoziarnisty, jeśli zależy ci na maksymalnej dawce błonnika i tym, żeby uczucie sytości towarzyszyło ci jak najdłużej. Chleb na zakwasie będzie lepszy, jeśli masz wrażliwszy układ pokarmowy. Proces fermentacji zakwasu pomaga rozłożyć część glutenu i lektyn, co sprawia, że chleb ten jest lżejszy dla żołądka i łatwiejszy do strawienia.

Dlaczego należy unikać białego pieczywa?

Głównym problemem jest tutaj stopień przetworzenia. Przy produkcji jasnej mąki ziarno zostaje odarte z zewnętrznej okrywy (otrębów) i zarodka – czyli tego, co w nim najcenniejsze: błonnika, witamin z grupy B i minerałów. Zostaje niemal czysta skrobia, która błyskawicznie zamienia się w organizmie w glukozę. Efekt? Nagły skok cukru i gwałtowny wyrzut insuliny. Taka glikemiczna huśtawka sprawia, że głód wraca bardzo szybko, a w dłuższej perspektywie rośnie ryzyko insulinooporności czy cukrzycy typu 2.

Dla porównania: chleb pełnoziarnisty powstaje z mąki zawierającej wszystkie trzy części ziarna pszenicy: otręby, zarodek i bielmo. To oznacza, że otrzymujemy cały błonnik i składniki odżywcze zawarte w całym ziarnie. Dlatego lepiej wybierać właśnie ten rodzaj, niż białe pieczywo. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej przypomina:

Brązowe pieczywo jest bardziej ciężkostrawne niż białe. W przypadku dolegliwości ze strony układu pokarmowego pozostaje nam spożywanie białego chleba (najlepiej lekko czerstwego) lub pieczywa graham.

Dodatkowo skład chleba potrafi zaskoczyć. Dobrze jest sprawdzić, czy producent nie dodał do niego zbędnego cukru. Pamiętaj, że może się on ukrywać pod różnymi nazwami:



glukoza lub sacharoza,

syrop kukurydziany lub glukozowo-fruktozowy,

karmel (często dodawany tylko po to, by chleb udawał „ciemny”).

