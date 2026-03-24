Stulatkowie z Okinawy jedzą to codziennie. Wspiera serce i pomaga żyć dłużej

Niebieskie strefy to wyjątkowe miejsca na mapie świata, w których ludzie żyją znacznie dłużej i zdrowiej niż w innych regionach. Nie jest to tylko kwestia szczęścia czy genów, ale przede wszystkim specyficznego stylu życia, który naukowcy poddali wnikliwej analizie. Mianem tym określa się mieszkańców konkretnych lokalizacji. Chodzi o Sardynię we Włoszech, Okinawę w Japonii, Półwysep Nicoya w Kostaryce oraz Ikarię w Grecji.

To jedzą stulatkowie z Okinawy

Mieszkańcy Okinawy zawdzięczają swoją niezwykłą witalność diecie opartej na niskoprzetworzonych produktach roślinnych, w której szczególne miejsce zajmuje soja i jej tradycyjne przetwory, takie jak tofu.

Wysoka zawartość roślin strączkowych w tradycyjnej diecie Okinawy występuje głównie w postaci produktów sojowych i może to być kolejny ważny czynnik wpływający na zdrowie oraz długowieczność mieszkańców Okinawy. W tradycyjnej diecie soja była głównym źródłem białka, a starsi mieszkańcy Okinawy prawdopodobnie spożywali tyle samo lub więcej soi — w postaci zupy miso i tofu — niż jakakolwiek inna populacja – brzmi fragment opracowania „The Okinawan Diet: Health Implications of a Low-Calorie, Nutrient-Dense, Antioxidant-Rich Dietary Pattern Low in Glycemic Load”.

Tofu to przede wszystkim bogate źródło izoflawonów, czyli naturalnych związków roślinnych o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Substancje te skutecznie wspierają układ krwionośny poprzez poprawę elastyczności naczyń oraz regulację poziomu cholesterolu, co u stulatków z tej wyspy przekłada się na wyjątkowo niski odsetek chorób serca.

Wysoka wartość prozdrowotna tofu wynika również z faktu, że dostarcza ono pełnowartościowego białka i wapnia przy jednoczesnej niskiej kaloryczności, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zdrowych kości. Regularne spożywanie tego produktu w połączeniu z umiarem w jedzeniu sprawia, że mieszkańcy Okinawy żyją długo i w zdrowiu.

O czym jeszcze pamiętać?

Jak podaje portal bluezones.com, by cieszyć się długim życiem w zdrowiu, należy dbać o regularną i naturalną aktywność fizyczną, taką jak spacery czy praca na świeżym powietrzu, oraz o skuteczną regenerację poprzez drzemki, medytację lub kąpiele. Ważne jest zachowanie umiaru w jedzeniu i kończenie posiłku w momencie poczucia sytości na poziomie 80 procent, przy jednoczesnym opieraniu diety na produktach roślinnych.

W codziennym jadłospisie powinny dominować warzywa, owoce, zioła, pełnoziarniste zboża oraz nasiona roślin strączkowych, uzupełniane orzechami. Należy wybierać żywność niskoprzetworzoną, zamienić pieczywo drożdżowe na to na zakwasie oraz pić głównie wodę, ograniczając przy tym spożycie cukru i jedzenie mięsa (do niewielkich porcji kilka razy w miesiącu). Równie istotne jest pielęgnowanie więzi społecznych poprzez spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi oraz aktywne uczestnictwo we wspólnotach opartych na wierze lub wspólnych pasjach.

