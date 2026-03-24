Ten błąd niszczy cały aromat wielkanocnego żurku. Polacy robią to nagminnie

Trudno wyobrazić sobie polski dom, w którym Wielkanoc mogłaby się obejść bez żurku. To symbol, który dla większości z nas jest po prostu pozycją obowiązkową w świątecznym menu. Mimo że fundamentem zawsze jest zakwas, to właśnie detale sprawiają, że żurek w każdym domu smakuje nieco inaczej. Czasami czuć w nim mocno czosnkowy aromat i solidną porcję wędzonki, w innym stawia się na łagodniejszy, aksamitny smak z dużą ilością śmietany i chrzanu.

Najgorszy dodatek do żurku

Niektórzy dodają jednak coś, co pod żadnym pozorem w żurku nie powinno się znaleźć. Chodzi o kostkę rosołową. Zamiast głębokiego, naturalnego aromatu wędzonki, czosnku i majeranku, nadaje ona daniu sztuczny, słony posmak, który kompletnie przykrywa szlachetny charakter zakwasu. Żurek to zupa, która swój aromat czerpie z powolnego „wyciągania” smaków z wędzonego boczku, ziół oraz warzyw. Zastąpienie tej bazy chemicznym ekstraktem to odebranie potrawie jej autentyczności.

To jednak nie wszystko. Takie kostki negatywnie wpływają też na nasze zdrowie. Skład to głównie mieszanka soli, utwardzonych tłuszczów roślinnych i glutaminianu sodu.

Jakie przyprawy dodać do tej zupy?

Aby twój żurek smakował tradycyjnie i wyraziście, warto postawić na sprawdzony zestaw przypraw. Podstawą są liście laurowe oraz ziele angielskie, które nadają wywarowi głęboki aromat i wzmacniają jego smak. Absolutnie nie może zabraknąć majeranku – to on odpowiada za charakterystyczny zapach zupy i świetnie komponuje się ze smakiem zakwasu.

Jeśli lubisz bardziej zdecydowane smaki, dodaj sporo czosnku (świeżego lub suszonego) oraz odrobinę kminku, który nie tylko podkręca aromat, ale też ułatwia trawienie tłustszych dodatków, takich jak kiełbasa czy boczek. Na koniec dopraw całość solą i świeżo mielonym czarnym pieprzem, a jeśli chcesz uzyskać nieco ostrzejszy efekt, możesz wmieszać łyżkę tartego chrzanu.

