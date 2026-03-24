Ta ryba działa jak palenie papierosów. Dietetyczka ostrzega, a Polacy się nią zajadają

Ta ryba cieszy się w Polsce sporą popularnością. Kojarzy się z prostym, domowym jedzeniem i dobrym źródłem kwasów omega-3. Wiele osób sięga po nią nawet kilka razy w tygodniu. To jednak duży błąd. Przed częstym włączaniem jej do jadłospisu przestrzega doktor Karolina Kowalczyk, specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywienia. Szczególną ostrożność powinna zachować jedna grupa.

Przed jaką rybą ostrzega dietetyczka?

Ekspertka apeluje, by nie sięgać zbyt często po wędzoną makrelę. Sama w sobie jest bardzo wartościowa. Dostarcza białka, witaminy D oraz tłuszczów omega-3, które wspierają serce i układ nerwowy. Niestety wędzenie zmienia jej właściwości. Podczas procesu powstają między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). To grupa organicznych związków chemicznych. Udowodniono, że spora część z nich wykazuje działanie kancerogenne i mutagenne. Mogą przyczyniać się do rozwoju chorób nowotworowych i uszkadzać materiał genetyczny (DNA). Co więcej, podejrzewa się je również o powodowanie wad rozwojowych u płodu. Dlatego – jak podkreśla dietetyczka – ryby pod żadnym pozorem nie powinny spożywać kobiety oczekujące dziecka.

Jeżeli jesz wędzoną makrelę w ciąży, to tak jakbyś paliła papierosa […] Drogie kobiety jest grupa produktów, których nie wolno wam jeść w ciąży ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, zawartość substancji toksycznych, smolistych i innych – podkreśla dr Karolina Kowalczyk w opublikowanym nagraniu.

Makrela wędzona bywa bardzo niebezpieczna również z innych powodów. Ta duża ryba należy do drapieżników, które kumulują w sobie metale ciężkie. Poza tym spożywanie przysmaków wędzonych metodą „na zimno” (bez obróbki termicznej) niesie za sobą – jak zaznacza dietetyczka – ogromne ryzyko zakażenia listeriozą. Jest ona dużym zagrożeniem zwłaszcza dla rozwijającego się płodu. Może doprowadzić do przedwczesnego porodu lub poważnych powikłań. W dodatku wędzone ryby zawierają zwykle sporo soli. Jej nadmiar w diecie zatrzymuje wodę w organizmie, zwiększa ryzyko powstawania bolesnych obrzęków i nadciśnienia tętniczego.

Co jeść zamiast wędzonej makreli?

Znacznie bezpieczniejszym wyborem będą ryby o niskiej zawartości rtęci, między innymi dorsz. „Zawsze dbaj o to, aby były dobrze upieczone, usmażone lub ugotowane” – apeluje dr Karolina Kowalczyk. Pamiętaj, że w dostarczeniu organizmowi odpowiedniej ilości kwasów tłuszczowych omega-3 pomóc mogą nie tylko ryby, ale również inne popularne artykuły spożywcze, na przykład olej lniany, siemię lniane, nasiona chia czy orzechy włoskie.

