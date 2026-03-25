Lavazza i inne markowe kawy nawet 60 procent taniej. Tylko przez dwa dni

Tym razem po tanią kawę zaprasza Aldi. Sieć obniżyła ceny wszystkich kaw ziarnistych (1 kilogram) w swojej ofercie. Jeśli chcesz zaoszczędzić, musisz się pospieszyć. Promocja trwa tylko dwa dni. Warto zapisać te daty, żeby ich nie przegapić.

Dobra kawa „za grosze” w Aldi

Taniej możesz nabyć kawy takich marek jak na przykład Segafredo, MK Cafe, Barissimo, Jacobs, Dallmayr czy Lavazza. Obniżka cen sięga aż 60 procent. Rabat obejmie jednak wyłącznie co drugi zakupiony produkt. Mniej zapłacisz za tańsze spośród wybranych towarów. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną paczkę ziaren, nie zaoszczędzisz ani grosza. Co ważne, ta akcja skierowana jest do wszystkich klientów sieci. Nie musisz posiadać żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji, by z niej skorzystać. Pamiętaj, że może się ona nieco różnić pomiędzy poszczególnymi sklepami.

Na uzupełnienie domowych zapasów masz tylko dwa dni. Ta promocja na kawę w Aldi obowiązuje w weekend (28-29 marca 2026 roku). Pamiętaj, że najbliższa niedziela jest dniem handlowym. Sklepy sieci będą wtedy otwarte. Godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Standardowy przedział to 8.00-21.00.

Jak wykorzystać fusy o kawie w kuchni?

Fusy po kawie znajdują wiele różnych zastosowań. Świetnie pochłaniają rozmaite zapachy, więc dzięki nim skutecznie pozbędziesz się odoru z lodówki. Wystarczy, że wysypiesz pozostałości po „małej” czarnej na mały talerzyk i wstawisz go do chłodziarki. Ten niedoceniany „odpad” możesz wykorzystać jako składnik ciast Już niewielka ilość wystarczy, by nadać wypiekom bogatszy smak i ciekawszy aromat. Fusy są również świetnym dodatkiem do marynat. Wystarczy połączyć je z oliwą, czosnkiem i ulubionymi przyprawami.

