To nie błonnik ani kiszonki. Dietetyk wskazuje 2 inne produkty, które wspierają jelita

Często mówi się, że jelita to nasz „drugi mózg” i nie ma w tym ani krzty przesady. To właśnie tam tętni życie miliardów mikroorganizmów, które nie tylko odpowiadają za sprawne trawienie, ale trzymają w ryzach nasz układ odpornościowy, a nawet nastrój. Gdy w mikrobiomie panuje chaos, rykoszetem dostaje całe ciało – od spadków energii po problemy z cerą. Kluczem do równowagi jest to, co ląduje na naszym talerzu. Jelita kochają różnorodność, a ich absolutnym paliwem jest błonnik, który znajdziemy w warzywach, strączkach czy pełnym ziarnie. Ale warto włączyć do diety coś jeszcze.

Produkt dobry na jelita zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym opowiedział o miodzie, czyli produkcie wspierającym zdrowie naszych jelit.

Jak udowodnili badacze, spożywanie miodu sprzyja rozwojowi korzystnej flory bakteryjnej jelit. Mam tu na myśli wzrost bakterii z rodzajów Bifidobacterium i Lactobacillus. Stąd można powiedzieć, że miód wykazuje działanie probiotyczne – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania powołał się na badanie pod tytułem „Polifenole w miodzie łagodzą wrzodziejące zapalenie jelita grubego wywołane DSS poprzez modulację mikroflory jelitowej u szczurów”. Choć badanie było przeprowadzone na zwierzętach, to pozytywne działanie miodu przekłada się również na ludzi.

Zaznaczył, że takie właściwości miodu wynikają z obecności w nim związków określanych mianem oligosacharydów. W powyższym badaniu naukowcy zauważyli, że stosowanie miodu może obniżać poziom bakterii wywołujących infekcje, takich jak Salmonella, Escherichia coli czy Clostridium difficile.

Jak jeszcze dbać o zdrowie jelit?

Kolejnym produktem, po który również warto sięgać w trosce o zdrowie naszych jelit, jest propolis, czyli kit pszczeli.

Dla przykładu w pracy z 2022 roku jej autorzy zauważyli, że stosowanie propolisu spowodowało złagodzenie nasilenia i zmniejszenie częstotliwości bólów brzucha u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, czyli IBS – powiedział dietetyk.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem: „Wpływ suplementacji propolisem na zespół jelita drażliwego z zaparciami (IBS-C) i mieszanym (IBS-M) stolcem: randomizowane, podwójnie ślepe badanie kliniczne”.

Propolis przyczynia się również do zmniejszenia przepuszczalności jelit i wspomaga naprawę błony śluzowej jelit.

