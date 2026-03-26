Wszyscy kupują te same jajka na Wielkanoc. Najzdrowsze ignorują

Jajka są podstawą świątecznego stołu. Stanowią nieodłączny składnik wielu wielkanocnych przysmaków. Na ich korzyść przemawiają nie tylko walory smakowe, ale także odżywcze. Nie wszystkie produkty, które można znaleźć na rynku mogą się pochwalić takimi samymi wartościami. Niektóre są lepsze i zdrowsze od innych. Badacze nie mają co do tego wątpliwości.

Jakie jajka wybrać (nie tylko) na Wielkanoc?

Naukowcy zwracają szczególną uwagę na jajka pochodzące od kur zielononóżek. Wzięli je „pod lupę” polscy eksperci, między innymi Tomasz Szablewski, Ewa Gornowicz, Kinga Stuper-Szablewska, Anna Kaczmarek i Renata Cegielska-Radziejewska. Nie ma wątpliwości, że wyróżniają się one na tle „konkurencji”. Charakteryzują się największą zawartością cynku, która wynosi średnio 23,33 miligramów na kilogram. Jest to wartość znacznie wyższa od ilości uznawanej za standardową dla jaj z chowu konwencjonalnego (17,6 mg na kilogram). Jajka zielononóżki dostarczają również mniej cholesterolu (około 150 mg w jednej sztuce średniej wielkości). Dla porównania „zwykłe” jajko kurze ma w składzie od 200 do 215 mg tego związku.

Unikalne walory dietetyczne opisywanych przysmaków wynikają również z dużych ilości potasu, jakimi mogą się pochwalić (1373,76 mg na kilogram). Jajka zielononóżki są też bogatym źródłem białka o wysokiej wartości biologicznej oraz witamin (A, D, E). Badacze zwracają również uwagę na fakt, że kury wspomnianej rasy doskonale przystosowują się do warunków ekologicznych i korzystania z zielonych wybiegów. To z kolei sprzyja pozyskiwaniu jaj o wysokiej wartości odżywczej bez stosowania sztucznych stymulatorów

Jaja kur rasy Zielononóżka kuropatwiana […] utrzymywanych zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, ze względu na bogaty skład mineralny mogą być uznawane za żywność funkcjonalną – czytamy w jednym z artykułów polskich specjalistów.

Produkty te odgrywają ważną rolę w procesie regeneracji organizmu, a także w profilaktyce wielu schorzeń cywilizacyjnych. Chodzi między innymi o choroby układu sercowo-naczyniowego, na przykład nadciśnienia tętniczego.

Gdzie kupić jajka od zielononóżki?

Jajka od zielononóżek można znaleźć w ofercie dużych sieci handlowych, takich jak na przykład Biedronka, choć nie są one stałym elementem asortymentu supermarketów. Sześć sztuk to wydatek rzędu 4 złotych. Ich sprzedażą zajmują się jednak przede wszystkim sklepy ze zdrową żywnością – stacjonarne i te działające w sieci – które współpracują z lokalnymi dostawcami i hodowcami.

Wybrane źródło: Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego

Czytaj też:

Nie każdy produkt na Wielkanoc to dobry wybór. Te 4 ekspertka bierze w BiedronceCzytaj też:

Ten błąd niszczy cały aromat wielkanocnego żurku. Polacy robią to nagminnie