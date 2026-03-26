Nie słodzę już kawy cukrem. Wystarczy kropla, a goryczka znika w sekundę

Poranna kawa powinna pobudzać, ale też dobrze smakować. Niestety napar często wychodzi zbyt gorzki. Wiele osób sięga po cukier, by rozwiązać ten problem i osłodzić napój. To jednak niezbyt dobre rozwiązanie. Nadmiar tego słodzidła w diecie sprzyja przybieraniu na wadze i występowaniu wielu problemów zdrowotnych, na przykład cukrzycy typu drugiego. Dlatego lepiej sięgnąć po inny produkt. Polacy praktycznie go nie znają. A szkoda, bo świetnie smakuje. W dodatku ma wiele cennych właściwości.

Co dodać do kawy zamiast cukru?

Dobrym zamiennikiem klasycznego słodzidła jest spożywcza woda różana, a dokładniej mówiąc hydrolat różany, który powstaje w procesie destylacji płatków róży, najczęściej z gatunku Rosa damascena. Ma intensywny, kwiatowy aromat i słodkawy smak. Już niewielka jej ilość wystarczy, by pozbyć się niechcianej goryczki i odmienić „małą czarną”. Jedna kropla – na filiżankę – świetnie spełni swoje zadanie.

Wodę różaną można kupić między innymi w sklepach internetowych. Butelka o pojemności 250 mililitrów kosztuje zwykle od 11 do 17 złotych, choć ceny mogą się różnić w zależności od punktu sprzedaży. Bardzo ważne jest to, by wybierać wodę spożywczą, przeznaczoną do picia, a nie celów kosmetycznych (na przykład pielęgnacji twarzy).

Jakie właściwości ma spożywcza woda różana?

Róża damasceńska od wieków znajduje szerokie zastosowanie w tradycyjnej medycynie różnych kultur. Wykorzystywano ją między innymi do łagodzenia wzdęć i innych dolegliwości gastrycznych, a także jako wsparcie funkcji poznawczych. Współcześnie również przypisuje jej się wiele cennych właściwości. Dowiedziono, że woda różana ma potencjał antyoksydacyjny. Pomaga redukować stany zapalne i regulować poziom glukozy we krwi. „Obecne wyniki sugerują, że hydrolat różany wykazuje znaczące właściwości ochronne w cukrzycy i nie wykazuje toksycznego działania na żaden z badanych układów w zdrowych grupach testowych” – czytamy w badaniu opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Molecules” w 2019 roku.

