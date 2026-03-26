Ekspertka ostrzega przed tym pieczywem. Wygląda na zdrowe, a niszczy jelita

Większości z nas trudno wyobrazić sobie dzień bez świeżej kromki chleba czy chrupiącej bułki. To w zasadzie klasyka – rano lub wieczorem szybka kanapka sprawdza się idealnie. Pieczywo jest więc często uznawane jako podstawa konkretnego posiłku. Nawet jeśli moda na diety się zmienia, to chleb lub bułki nadal pozostają po prostu najwygodniejszą opcją, która nigdy się nie nudzi.

To pieczywo odradza dietetyczka

Idąc do supermarketu, widzimy przepiękne, wypieczone bułki i inne pieczywo. Ale pytanie, czy zawsze jest to dobry wybór. Mianowicie wystrzegałabym się pieczywa z tak zwanego odroczonego wypieku (z ang. bake off) – powiedziała w opublikowanym nagraniu na YouTube dr Angelika Kargulewicz, doktor nauk medycznych i dietetyk kliniczny.

Ten rodzaj pieczywa bardzo często możemy znaleźć na półkach sklepowych. Takie pieczywo jest wstępnie wypiekane, a następnie zamrażane. Może być później upieczone albo w sklepie, albo w domu u konsumenta. Ekspertka wyjaśniła, dlaczego nie jest ono dobrym wyborem.

Zazwyczaj zawiera szereg konserwantów. I substancje te mogą być problematyczne na przykład dla osób, które borykają się z problemami w zakresie układu oddechowego. Pamiętajmy też o tym, że taki rodzaj pieczywa może być problematyczny dla wszystkich osób w zakresie przewodu pokarmowego. Dodatki emulgatorów, hydrokoloidów mogą zaostrzać objawy niestrawności, a w skrajnych sytuacjach sprzyjać powstawaniu owrzodzenia w okrężnicy – powiedziała specjalistka.

Jakie pieczywo wybierać?

Poza powyższymi wskazówkami, warto stosować się do jeszcze kilku zasad. Zamiast białego pieczywa znacznie lepszym wyborem będzie chleb na zakwasie lub razowy. Tutaj jednak też musisz zachować czujność. Choć półki uginają się od „ciemnych” bochenków, większość z nich to zwykła imitacja zdrowej żywności, podbarwiona karmelem lub słodem dla zmylenia oka. Prawdziwy chleb razowy poznasz po wadze – musi być ciężki, niemal gliniasty w środku i oparty na mące o wysokim typie (najlepiej 2000).

Kluczem do wartościowego pieczywa jest jednak zakwas. To on, poprzez naturalną fermentację mlekową, sprawia, że minerały zawarte w ziarnie stają się dla nas faktycznie dostępne, a nie tylko „obecne” w składzie. Taki chleb nie powoduje gwałtownych skoków cukru, co w praktyce oznacza po prostu dłuższy spokój z głodem.

Zwracaj też uwagę na skład pieczywa. Zasada przy czytaniu etykiet jest banalnie prosta. Powinna się w nim znaleźć mąka, woda, zakwas i sól. Każdy dodatkowy składnik, spulchniacz czy konserwant to zły sygnał. Jeśli bochenek jest podejrzanie lekki i puszysty mimo ciemnej barwy, lepiej odłożyć go na miejsce. Warto natomiast szukać wersji z dodatkiem siemienia lnianego czy pestek dyni – to nie tylko kwestia smaku, ale i realne wzbogacenie diety o niezbędne tłuszcze.

