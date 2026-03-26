Bosacka ostrzega: tak przepłacasz za tę rybę. To nowy pomysł producentów żywności

Ryby to absolutny fundament zdrowego odżywiania, o którym często zapominamy w codziennym biegu. To nie tylko alternatywa dla mięsa, ale przede wszystkim potężne źródło kwasów omega-3, których nasz organizm sam nie potrafi wytworzyć, a które są kluczowe dla serca i sprawnej pracy mózgu. Warto włączyć je do menu, bo dostarczają świetnej jakości białka, które nie obciąża żołądka tak bardzo jak schabowy czy stek.

Katarzyna Bosacka o przepłacaniu za makrelę

Katarzyna Bosacka, specjalista od zdrowego odżywiania, opublikowała na Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o spostrzeżeniach na temat ceny makreli wędzonej. Z pewnością wiele osób zauważyło, że wzrosła ona od jakiegoś czasu, ponieważ połowy są coraz bardziej ograniczone. Jak zaznaczyła ekspertka – jest tej makreli po prostu mniej. Dodała, że w dyskontach można ją kupić średnio za około 45 zł za kilogram.

Tyle że my, konsumenci, przyzwyczailiśmy się, że makrela wędzona sprzedawana jest bez głowy – powiedziała.

Zauważyła, że w jednym z marketów jej uwagę przykuła makrela z głową. Choć wydaje się to nieistotnym detalem, to jednak okazuje się, że przekłada się to na cenę ryby. Specjalistka postanowiła nawet zważyć zakupioną makrelę. Cała ryba ważyła 352 g, natomiast jej głowa 61 gramów. Oznacza to, że jeśli za całą rybę płacimy 15,80 zł, to głowa, którą i tak wyrzucamy, kosztuje prawie 3 zł.

Coraz częściej w sklepach trafiam na wędzoną makrelę… z głową. I niby nic, ale przecież większość z nas i tak ją wyrzuca do kosza. A jednak płacimy za całość, jakby była do zjedzenia – zaczęła Katarzyna Bosacka.

Dodała również, że sprzedawanie takiej makreli z głową to nowy pomysł producentów żywności. Poradziła również, by sprawdzać, czy kupujemy tę rybę z głową czy bez.

Jak często jeść ryby?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje jedzenie 1–2 porcji ryb tygodniowo, przy czym jedną z tych porcji powinna stanowić ryba tłusta. Przekłada się to na ok. 150–300 g ryb tygodniowo. Takie samo zalecenie umieszczono również w polskich rekomendacjach zawartych w Talerzu Zdrowego Żywienia – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Ryby to jeden z tych elementów diety, których nie da się w prosty sposób zastąpić, ponieważ dostarczają unikalnej kombinacji składników kluczowych dla zdrowia całego organizmu. Ich największą wartością są kwasy tłuszczowe omega-3, które działają jak naturalna tarcza dla serca, chroniąc układ krwionośny przed stanami zapalnymi i miażdżycą, a jednocześnie wspierają sprawność intelektualną i dobrą kondycję psychiczną. Regularne włączanie ich do menu to jedna z najprostszych metod na realne zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych chorób cywilizacyjnych, takich jak zawał czy udar.

