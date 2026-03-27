Lekarz kazał pić to na jelita. Rano brzuch jest lekki, a wzdęcia znikają

Zioła od wieków stanowią fundament domowej apteczki, oferując naturalne wsparcie tam, gdzie organizm potrzebuje łagodnego impulsu do regeneracji. Choć w dobie gotowych preparatów z apteki często o nich zapominamy, te niepozorne rośliny skrywają w sobie potężną moc substancji czynnych, które potrafią skutecznie radzić sobie z codziennymi dolegliwościami. Od aromatycznej mięty kojącej układ trawienny, przez wyciszającą melisę, aż po rozgrzewającą lipę idealną na chłodne wieczory. Natura daje nam gotowe rozwiązania na wyciągnięcie ręki.

Napar z rumianku pomaga na jelita

Ostatnio mój lekarz poradził mi, by w trosce o swoje jelita pić rumianek. Na początku byłam tym zaskoczona, ponieważ to zioło wcale nie kojarzyło mi się ze spektakularnym wpływem na żołądek. Gdy zaczęłam jednak zgłębiać wiedzę na jego temat, okazało się, że byłam w błędzie, a napar z rumianku to doskonałe antidotum na tego rodzaju problemy.

W jednym z filmów opublikowanych na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński wyjaśnił, że rumianek ma między innymi właściwości przeciwzapalne i to właśnie z nimi jest najczęściej kojarzony, szczególnie w kontekście błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Do tego ma on działanie przeciwskurczowe na mięśnie jelit, poprawia ich pracę, a także działa wiatropędnie i zapobiega wzdęciom, czyli pomaga on w nieżycie żołądka i jelit, problemach żołądkowych na tle nerwowym, wrzodach żołądka oraz chorobach zapalnych jelit – powiedział ekspert.

Jakie jeszcze właściwości ma rumianek?

Dodatkowo taka herbatka rumiankowa ma także korzystny wpływ na nasz układ nerwowy i zdrowie psychiczne.

Jak wykazali badacze, napar z rumianku łagodzi lęki, zmniejsza objawy depresyjne, ułatwia zasypianie i podnosi jakość snu – powiedział specjalista.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „Therapeutic efficacy and safety of chamomile for state anxiety, generalized anxiety disorder, insomnia, and sleep quality: A systematic review and meta-analysis of randomized trials and quasi-randomized trials”.

