Polacy wciąż go omijają, a Francuzi uwielbiają. Działa jak miotła na jelita już po kilku dniach

Wiele osób szuka prostych sposobów na poprawę trawienie. W tym celu zmienia pieczywo, ogranicza cukier, sięga po suplementy. Jednocześnie zupełnie ignoruje produkty, które mają realny wpływ na pracę układu pokarmowego. Dotyczy to między innymi słonecznika bulwiastego, czyli topinamburu. Francuzi się nim zajadają, dla Polaków wciąż jest jedynie kulinarną ciekawostką. Zobacz, dlaczego warto włączyć go do jadłospisu.

Jak topinambur wspomaga pracę jelit?

Topinambur wspiera pracę jelit przede wszystkim dzięki bardzo wysokiej zawartości inuliny, która pełni funkcję prebiotyku. Jako rozpuszczalny błonnik pokarmowy nie jest trawiona przez enzymy w górnym odcinku przewodu pokarmowego. Dociera do jelita grubego w stanie nienaruszonym. Tam poddawana jest selektywnej fermentacji przez pożyteczne bakterie, zwłaszcza z rodzaju Bifidobacterium. W efekcie sprzyja regeneracji mikroflory i hamuje rozwój patogenów.

Regularne jedzenie słonecznika bulwiastego znacząco wpływa na regulację rytmu wypróżnień poprzez usprawnienie perystaltyki i skrócenie czasu pasażu treści przez okrężnicę. Inulina pomaga zwiększyć częstotliwość oddawania stolca oraz poprawia jego konsystencję, co jest niezwykle pomocne w łagodzeniu przewlekłych zaparć. Dodatkowo procesy zachodzące podczas rozkładu związku obniżają pH w jelitach. To zaś przekłada się na lepsze wchłanianie wapnia i skuteczniejszą ochronę błony śluzowej układu pokarmowego.

Spożycie inuliny wydaje się regulować perystaltykę jelit i pasaż okrężniczy, konsystencję i częstotliwość wypróżnień, ponieważ zmienia skład mikroflory jelitowej – czytamy w artykule pod tytułem „Effect of inulin in the treatment of irritable bowel syndrome with constipation (Review)”.

Dzięki tym właściwościom topinambur jest uznawany za skuteczny środek wspierający leczenie postaci zaparciowej zespołu jelita drażliwego (IBS). Co więcej, obecna w nim inulina wykazuje znaczący potencjał we wspomaganiu odchudzania oraz kontrolowaniu apetytu. Przedłuża bowiem uczucie sytości po posiłku i pozwala ograniczyć liczbę przyjmowanych kalorii.

Inne cenne właściwości topinamburu

Topinambur odgrywa ważną rolę nie tylko w prawidłowym funkcjonowaniu układu pokarmowego. Wspiera też układ krwionośny. Obniża ciśnienia tętnicze i poprawia profil lipidowy, redukując stężenie „złego cholesterolu”. Wspomaga proces detoksykacji organizmu i regulację poziom cukru we krwi.

